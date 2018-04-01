Нарвская спортивная неделя

Дата публикации: Вчера, 20:09 Просмотрено: 80

Волейбол

Спортсменки Нарвской спортивной школы «Энергия» заняли 3-е место во втором финальном турнире чемпионата Эстонии по волейболу среди девушек А класса, который состоялся в Раквере 31 марта – 1 апреля. Воспитанницы тренера Галины Алфёровой одержали две победы над командами из Пярну (второй) и Сааремаа и потерпели два поражения от первых пярнуской и раквереской команд. В общей турнирной таблице нарвитянки девятые из 21 команды.

Футзал

Команда «Нарва Юнайтед», действующий чемпион Эстонии, начала финальную серию первенства республики с поражения от столичного «Космоса» с неприятным счетом 2:6. Правда, играли на выезде, в Кехра. Шансы, однако, сохраняются, поскольку следующий матч состоится 7 апреля в Нарве, а третий, 14 апреля, вновь в Кехра. Напомним, что у этих команд давний спор за лидерство: в прошлом году победили нарвитяне, но годом ранее – таллиннцы.

Футбол

Нарвский «Транс» впервые проиграл в текущем сезоне чемпионата Эстонии таллиннской «Левадии» с сухим счетом 0:5. Это был матч шестого тура чемпионата и, благодаря одержанной победе, столичный клуб с 13 очками теперь лидирует вместе с клубом «Нымме Калью». Нарвские футболисты, набравшие 10 очков, пребывают пока на 3-м месте.

Пулевая стрельба



Спортсмены PSK, воспитанники тренеров Александра Макарова и Светланы Немцовой, на минувших выходных в очередной раз подтвердили свой солидный класс в 44-м розыгрыше кубка Пыльва. Андрей Михайлов в стрельбе из малокалиберной винтовки в двух различных упражнениях стал золотым и серебряным призером. Вера Румянцева победила в стрельбе из спортивного пистолета, а с пистолетом пневматическим стала второй. Первенствовала же здесь Александра Моисеева, награжденная специальным призом как лучшая среди «пистолетчиков». Наконец, четвертую золотую медаль принесла Валерия Колюхина в стрельбе из пневматической винтовки.

Настольный теннис

Учащиеся спортивной школы «Паэмурру», подопечные тренера Владимира Петрова, вошли в восьмерку сильнейших среди девочек (2003 г.р. и младше) на традиционных республиканских соревнованиях среди кадетов ТОП-8, состоявшихся 1 апреля в Азери. При этом золотую медаль завоевала Анастасия Мельникова, а на местах с 3-го по 5-е тесно расположились Виталия Рейноль, Арина Литвинова и Кристина Васильева. Замкнула восьмерку Мария Жаворонкова.

Художественная гимнастика

Ксения Минич (2007 г.р.) стала двукратной победительницей на международном турнире Elegance Cup 2018, который прошел в выходные в Таллинне с участием 338 гимнасток из Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси и России. И еще четыре серебряные медали добыли Анастасия Васильева, Карина Клим, Анастасия Разук и Дарья Булавкина. Тренирует юных гимнасток Надежда Захаренкова.