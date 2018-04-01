День здоровья Нарва отметит заездами на тренажерах

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В Международный день здоровья в Нарве пройдут ежегодные городские соревнования на гребных тренажерах - эргометрах Concept2 Kevad Tõmba 2018.



Иллюстративное фото.

В Нарвском спортивном центре (Раквере, 22д) 6 апреля в 16.00 соберутся команды любителей активного образа жизни со всего города. Среди них школьники, учителя, спортсмены, представители спортивных и общественных организаций и клубов, а также представители городской власти.

Если ты хочешь получить хорошие эмоции, мощный заряд энергии и вдохновение продолжать здоровый образ жизни и в дальнейшем, собирай свою команду и приходи весело и с пользой провести время!

Зарегистрировать команду можно на месте до соревнований (в 15.00) или заранее по телефону или электронной почте (Андрей Канев, andrei.kanev@soldino.edu.ee, tel. +37256 21 9820). Количество человек в командных соревнованиях – 4 человека (3 мужчины и 1 женщина).

В программе: командные соревнования на дистанции 250 метров в разных возрастных категориях (количество команд по состоянию на 3 апреля 2018):

Младшая группа: ученики 5-8 классов (13 команд),

Старшая группа: ученики 9-12 классов (9 команд),

Заезд фирм и организаций (9 команд).

В заезде организаций в борьбу вступят команды Нарвской горуправы и Нарвского горсобрания, силовых структур, Кайтселийта, Нарвского клуба юных моряков, учителей школ города, футбольного клуба Narva United, целевого учреждения Narva Linna Arendus и спортивного клуба Narva Baza. Многие бывшие и нынешние гребцы, воспитанники знаменитых тренеров спортивной школы «Энергия» в третий раз придут соревноваться и показать свое мастерство.

Главным организатором соревнований выступает Солдинаская гимназия при поддержке Нарвской городской управы, SA Narva Linna Arendus, спортивных школ «Энергия» и «Паэмуруу», Eesti Sõudeliit , Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond, OÜ Penteer, Нарвского спортивного центра, а также наших знаменитых гребцов - участников Олимпийских игр и призеров мировых чемпионатов: Леонида Гулова, Владимира Латина, Игоря Кузьмина, Андрея Шилина и Олега Дмитриева.

По информации городской канцелярии