Забег - на пользу себе и еще двум парням

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В Нарве 1 апреля состоялся благотворительный забег, который провёл клуб Motus, и в котором приняли участие как дети, так и взрослые. Как и прошлые акции этого объединения, мероприятие было направлено на популяризацию здорового образа жизни, полезное времяпрепровождение на свежем воздухе и на сбор денег. В этот раз собирали средства для нарвитян-паралимпийцев братьев Красиковых, Дмитрия и Валентина, выбравших своим спортивным поприщем фехтование.

Для первоапрельского забега некоторые участники выбрали для себя оригинальные костюмы. Фото: Сергей Башилов.



Первоапрельский забег уже стал одной из традиций клуба Motus. 300-метровую дистанцию дети бежали по улице Пушкина (некоторых малышей, приобщая к здоровому образу жизни, родители просто провели по дистанции, держа за руку). А взрослые, для которых регистрация на забег стоила 5 евро, должны были преодолеть 3 км. Глава спортклуба Motus Антон Праткунас сообщил, что в рамках забега было собрано 196 евро. Эти деньги пойдут на приобретение фехтовальных костюмов юным спортсменам братьям Красиковым.

С прицелом на паралимпиаду в Токио

Братья Дмитрий и Валентин Красиковы учатся в Нарвской православной гуманитарной школе. Они уже становились призерами международных турниров в Голландии, России и других странах. В этом году братья Красиковы готовятся выступить за рубежом на трех молодежных международных турнирах. Есть у них и мечта попасть на летнюю Паралимпиаду 2020 года в Токио.

Оба брата занимаются в нарвском клубе паралимпийского фехтования «Флоретт». Тренирует их руководитель этого спортивного клуба Александр Ларюшин. К слову, «Флоретт» — это единственный в Эстонии спортклуб, в котором паралимпийским фехтованием на шпагах и рапирах занимается молодежь с ограниченными спортивными возможностями.

Дмитрий Красиков: «Для меня важна победа!»

Нарвские фехтовальщики-паралимпийцы — братья Дмитрий (слева) и Валентин (справа) Красиковы стали объектом внимания очередного благотворительного забега. Фото: Сергей Башилов.

Дмитрий Красиков надеется, что этим летом копилка его спортивных наград пополнится.

Дмитрий Красиков:

- Мы занимаемся фехтованием 4 года, и уже завоевали свои первые медали: у Валентина — бронза, у меня с соревнований в Москве — два золота. Этим летом мы собираемся на старты либо в Ирландию, либо в Голландию, попробуем свои силы, узнаем, какие у нас есть возможности для победы. Хотим привезти оттуда новые медали.

Дмитрий утверждает, что на соревнованиях он никогда не нервничает и каждый раз наслаждается новизной ситуации, но его брат Валентин уточняет: «Это смотря по обстановке!». На вопрос о том, чем для него является фехтование, Дмитрий ответил так: «Соревнования и подготовка к ним — как целая жизнь. Фехтование для нас — это азарт, стремление стать первыми, преодолеть себя, а ещё — увидеть другие страны и завести новых друзей. И для меня ещё очень важна победа на соревнованиях».

Бегуны против вырубок леса

Все участники детского забега получили призы, а среди взрослых участников состоялась лотерея, на которой были разыграны призы от спонсоров. И ещё одно хорошее дело сделали организаторы — они собирали подписи против вырубок в лесах около Нарва-Йыэсуу.

Кстати, в этом курортном городе 22 апреля состоится забег Юрьевой ночи по Светлому парку и вдоль Финского залива. А первый этап Нарвской серии массовых забегов пройдет 27 мая по речному променаду.

Сергей БАШИЛОВ