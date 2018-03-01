Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

100 лет Эстонской РеспубликеВидео. Кинетические скульптуры в подарок на 100-й день рождения ЭР

Дата публикации: Вчера, 15:25 Просмотрено: 101

В рамках республиканской юбилейной кампании EV100 Ида-Вирумааский центр профессионального образования подарит Силламяэ, Йыхви и Нарве кинетические скульптуры с символами Эстонии: большой цветок василька, ласточки, камни, эстонские орнаменты. Подарок официально зарегистрирован на сайте кампании. В настоящий момент активно ведутся подготовительные работы и уже в мае-июне этого года жители Эстонии смогут увидеть скульптуры в Силламяэ, Йыхви и Нарве.

 

Дмитрий Федоткин

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
пять - один (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100