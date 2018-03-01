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В рамках республиканской юбилейной кампании EV100 Ида-Вирумааский центр профессионального образования подарит Силламяэ, Йыхви и Нарве кинетические скульптуры с символами Эстонии: большой цветок василька, ласточки, камни, эстонские орнаменты. Подарок официально зарегистрирован на сайте кампании. В настоящий момент активно ведутся подготовительные работы и уже в мае-июне этого года жители Эстонии смогут увидеть скульптуры в Силламяэ, Йыхви и Нарве.

Дмитрий Федоткин