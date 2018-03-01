Концертный зал в Александровской церкви: целых 5 предложений

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Еще есть время увидеть, как предлагают оформить пространство нарвской Александровской церкви начинающие архитекторы. Выставка проектов студентов отделения внутренней архитектуры Эс- тонской художественной академии «5 мотивов» (в виде макетов и визуализаций) развернута в помещении храма до 8 апреля. Так что поспешите!

Делия Тхакур и Каролин Кауп назвали свой проект «Путь». Светлана Зайцева

Скажем сразу, начинающие архитекторы, все пять команд, сосредоточились на идее создать в Александровской церкви прежде всего концертный зал, который бы отвечал вкусам современной публики и в то же время органично вписывался бы в пространство старинного сакрального помещения. Идеи, которые уже прежде высказывались вслух, например, приспособить Александровскую церковь под библиотеку или даже центр экстремального спорта, развития в студенческих работах не получили, хотя, как сказал «ВП» руководитель отделения внутренней архитектуры архитектурного факультета Эстонской Художественной Академии, профессор Ханнес Пракс, ребята о них наслышаны. «Прежде чем начать свою работу, мы общались с представителями горуправы Нарвы, приходом церкви, горожанами, главным архитектором города, представителями Министерства культуры, и из разговоров на этих встречах стало понятно, что, с точки зрения горожан, Нарве необходимо место для проведения концертов. Этот посыл мы и взяли за основу,- поясняет руководившая студентами-треть- екурсниками Художественной академии архитектор интерьеров Юта Лембер. - Однако я не ставила перед студентами цели реставрировать зал церкви, а дала им возможность для большего самовыражения. Результаты получились разнообразными: часть работ больше вторгается в пространство церкви, другие подходят к заданию очень экспрессивно и выразительно». К слову, помимо Юты Лембер в число руководителей входили Тийу Тамм, которая помогала с вопросами освещения, а также Линда Мадалик, которая занималась проблемами с акустикой.

В результате студенты выносят на суд зрителей пять своих проектов — предложений, как можно преобразовать шестиугольный церковный зал (кстати сказать, крупнейший в Эстонии) в мультикультурное пространство, где могут проходить концерты, занятия музыкой, устраиваться художественные выставки, и в нужное время идти богослужения.

Данный проект был начат по инициативе Министерства культуры, которое предложило отделению внутренней архитектуры Художественной академии в рамках учебной работы и в качестве вызова найти креативные решения для Александровской церкви Нарвы.

- Можно ли надеяться, что, если не полностью какой-то проект, то хотя бы частично или просто отдельные идеи студенческих проектов могут претвориться когда-нибудь в жизнь? - поинтересовались мы у профессора Ханнеса Пракса.

- Вполне возможно. Но это планы, по понятным причинам, отдаленного будущего, - ответил именитый архитектор.

Выставка открыта до 8 апреля со среды по субботу с 11.00 до 15.00. По воскресеньям выставку можно посетить с 10.00 до 14.00.

Светлана Зайцева

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