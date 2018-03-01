Нарвские спортсмены взошли на пьедесталы в японских единоборствах

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В общей сложности воспитанники спортивной школы «Энергия» привезли домой три «золота».

Взрослые борцы сумо 24 марта в спортивном комплексе «Винни» в Раквере оспаривали Кубок Европы West-Viru Open 2018. Участвовали 60 спортсменов из Грузии, Германии, Польши, России, Украины и Эстонии. Никита Лопоухов занял 1-е место в весовой категории до 70 кг, а среди женщин Влада Степанова стала серебряным призером (до 55 кг).

Юные дзюдоисты 25 марта на детском турнире в спорткомплексе Ныо в пригороде Тарту с участием около 100 спортсменов из Эстонии и Латвии добились еще более впечатляющих успехов, причем во всех трех возрастных категориях – Е (2009 г.р. и младше), D (2007) и С (2005). А именно: победителями стали Алена Сазонова и Максим Токманцев, серебряными призерами Александр Треумов, Егор Елуфимов и Лия Богданова, и бронзовыми – Михаил Шур и Феодор Кудимов.

Сергей Трохачев