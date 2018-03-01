Не просто повод для празднования, а источник преображения жизни

ВераНе просто повод для празднования, а источник преображения жизни
Дата публикации: Сегодня, 19:18 Просмотрено: 70
Олег Севастьянов, пастор Нарвской Александровской церкви
Дорогие друзья!
Древние христиане свою веру называли не «религией», а Благой Вестью и свое назначение видели в том, чтобы возвещать ее миру. Древние христиане знали и верили, что воскресение Христа – не просто повод для ежегодного празднования, а источник преображения жизни, и потому то, что слышали на ухо, возвещали с крыш.
- Но что я могу? – спросит современный человек. – Как могу я возвещать, свидетельствовать, я, бессильная песчинка, затерянная в толпе?
Этот мир каким-то образом сумел убедить, что сила и значение всегда только у «масс». Что может один против всех? Но именно тут, именно по отношению к этой неправде и должно раскрыться во всей силе основное утверждение христианства. Христианство утверж- дает, что один человек может быть сильнее всех. И именно в этом утверждении – благая весть о Христе. Напомню удивительные строчки из «Гефсиманского сада» Пастернака:
Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь, как смертные, как мы.
Вот образ Христа: Человек без всякой власти, одинокий, всеми оставленный – и побеждающий. И далее:
Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду
Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.
Вот в этом «может загореться» - ответ на все сомнения. Если бы каждый, кто действительно знает Пасхальную радость, передал ее хоть одному человеку; если бы эта вера тайно присутствовала и в самом незначащем разговоре, в наших буднях, преображение мира и жизни началось бы уже здесь, сегодня, сейчас. Царство Божие приходит в силе всякий раз, когда каждый верующий выносит его из храма и начинает им жить. И тогда весь мир все время, каждую минуту «может загореться на ходу».
Христос воскрес, дорогие друзья!
Олег Севастьянов,
пастор Александровского собора
РАСПИСАНИЕ Пасхольных служб
Нарвская Александровская церковь
Eesti keelsed teenistused:
31.03 kl 23.00. Ülestõusmisöö missa.
1.04 kl 10.00. Ülestõusmispüha missa.
1 апреля, 12.00. Пасхальная служба на русском языке.