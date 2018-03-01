Не просто повод для празднования, а источник преображения жизни

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Олег Севастьянов, пастор Нарвской Александровской церкви

Дорогие друзья!

Древние христиане свою веру называли не «религией», а Благой Вестью и свое назначение видели в том, чтобы возвещать ее миру. Древние христиане знали и верили, что воскресение Христа – не просто повод для ежегодного празднования, а источник преображения жизни, и потому то, что слышали на ухо, возвещали с крыш.

- Но что я могу? – спросит современный человек. – Как могу я возвещать, свидетельствовать, я, бессильная песчинка, затерянная в толпе?

Этот мир каким-то образом сумел убедить, что сила и значение всегда только у «масс». Что может один против всех? Но именно тут, именно по отношению к этой неправде и должно раскрыться во всей силе основное утверждение христианства. Христианство утверж- дает, что один человек может быть сильнее всех. И именно в этом утверждении – благая весть о Христе. Напомню удивительные строчки из «Гефсиманского сада» Пастернака:

Он отказался без противоборства,

Как от вещей, полученных взаймы,

От всемогущества и чудотворства,

И был теперь, как смертные, как мы.

Вот образ Христа: Человек без всякой власти, одинокий, всеми оставленный – и побеждающий. И далее:

Ты видишь, ход веков подобен притче

И может загореться на ходу.

Во имя страшного ее величья

Я в добровольных муках в гроб сойду

Я в гроб сойду и в третий день восстану,

И, как сплавляют по реке плоты,

Ко мне на суд, как баржи каравана,

Столетья поплывут из темноты.

Вот в этом «может загореться» - ответ на все сомнения. Если бы каждый, кто действительно знает Пасхальную радость, передал ее хоть одному человеку; если бы эта вера тайно присутствовала и в самом незначащем разговоре, в наших буднях, преображение мира и жизни началось бы уже здесь, сегодня, сейчас. Царство Божие приходит в силе всякий раз, когда каждый верующий выносит его из храма и начинает им жить. И тогда весь мир все время, каждую минуту «может загореться на ходу».

Христос воскрес, дорогие друзья!

Олег Севастьянов,

пастор Александровского собора







РАСПИСАНИЕ Пасхольных служб

Нарвская Александровская церковь

Eesti keelsed teenistused:

31.03 kl 23.00. Ülestõusmisöö missa.

1.04 kl 10.00. Ülestõusmispüha missa.



1 апреля, 12.00. Пасхальная служба на русском языке.