Стрелки «Паэмурру» продемонстрировали «кучность» результатов

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В данном случае имеется в виду не количество попаданий в цель, а места, подряд или почти подряд занятые нарвитянами на чемпионате Эстонии по стрельбе из пневматического оружия среди юношей, который прошел 24 марта в Хаапсалу и собрал около 100 участников.

Возрастной лимит на этих соревнования составлял 18 лет. Отличились прежде всего винтовочники. В упражнении «40 выстрелов стоя» среди юношей победил Артем Эрт, а вторым стал Роман Ломоносов. Михаил Иванов уступил «бронзу», заняв 4-е место. Между прочим, на январском первенстве Эстонии среди юниоров, а также на февральском «взрослом» чемпионате республики победителем был Федор Секаев (см. «НГ» от 31.01.2018 и 14.02.2018), на сей раз оказавшийся на 6-м месте. Зато Артем Эрт уверенно поднимался с 5-го места в январе, 2-го в январе до нынешней золотой медали.

У девушек места распределились следующим образом. Первенствовала Анастасия Бобылева, далее 3-е место у Маарики Финне, на 4-м Катрин Смирнова и на 5-м Анастасия Олевич. Только Сигрид Юхкам из Таллинна сумела нарушить стройный нарвский ряд, завоевав серебряную награду, при том что на январском первенстве она победила, а четыре нарвитянки и тогда сохранили «боевой порядок», заняв места 2-5, правда, в иной последовательности.

В стрельбе из пистолета победил Кирилл Лепман из Валги, строго вслед за ним выстроились воспитанники «Паэмурру» Егор Шахин, Иван Булаевский и Владислав Голичников. А у девушек первой стала Александра Моисеева, которая добилась золотой медали также и на февральском первенстве.

Индивидуальные достижения обусловили командный успех. Младшая команда винтовочниц в составе Маарики Финне, Анастасии Олевич и Кристи-Элисы Колли заняла 1-е место, а старшая, которую образовали Анастасия Бобылева, Катрин Смирнова и Анастасия Кушкова, – 2-е. «Кучность» результатов способствовала и «золоту» команды «пистолетчиков» – Егора Шахина, Ивана Булаевского и Владислава Голичникова, да и команда девушек в этом виде в лице Александры Моисеевой, Марты Фроловой и Дарьи Землянухиной стала серебряным призером.

Мы недаром коснулись предшествующих достижений молодых стрелков. Даже беглый обзор итогов показывает спортивную устойчивость и позволяет рассчитывать на будущие успехи.

Сергей Трохачев