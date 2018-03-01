В Нарве завершился конкурс «Юный вокалист»

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В Нарве завершился VIII международный конкурс-фестиваль «Юный вокалист», организатором которого на протяжении многих лет является Нарвская Хоровая школа.

В номинации «академический вокал» победила Беатриче Хубер из Кренгольмской музыкальной школы.

В этом году более 130 ребят из разных уголков Эстонии и России (79 солистов и 14 ансамблей) представили свою конкурсную программу зрителям и жюри. Оценивали выступления профессионалы высокого класса: известный хоровой дирижер, руководитель детского хора Эстонского радио и телевидения Аарне Салувеэр, педагог по вокалу и поп-джазовая певица Сирье Меделль, певец, педагог и солист оперы Айварс Кранцманитс.

По словам председателя жюри Аарне Салувеэра, такого рода фестивали дают хороший старт особенно тем ребятам, которые в дальнейшем выбирают музыку своей профессией и смогут достойно представлять Эстонию как у себя в стране, так и за рубежом. Сирье Меделль обратила внимание публики на то, что о фестивале «Юный вокалист» с большим уважением отзываются коллеги из разных уголков Эстонии. Среди участников были те, которые, по словам жюри, на данный момент уже вполне сформировались как певцы и профессионалы в искусстве вокала. Айварс Кранцманитс высказал общее мнение жюри о том, что, несмотря на насыщенность конкурсных дней, никто не устал, и члены жюри с интересом знакомились с талантливыми ребятами.

По результатам конкурсных выступлений, лауреатами и обладателями золотых дипломов стали: Нарвская Хоровая школа - Дарья Гусейнова (педагог Рена Быкова, концертмейстер Наталья Махрова), вокалистки Ирина Ракчеева и Алина Ворончихина (педагог и концертмейстер Алла Виславская), дуэт Виктория Лыкова и Дарья Гусейнова (педагог Рена Быкова, концертмейстер Наталья Махрова); Кренгольмская музыкальная школа - Беатриче Хубер (педагог Светлана Войтенко, концертмейстер Олег Семенов); Нарвский Дом Детского Творчества - Полина Полищук (педагог и концертмейстер Анна Квасникова); Раймонд Вейпер (педагог Sirje Põllu, Харьюмаа, Эстония); Кивиылиская школа искусств – Миртель Пыдра (педагог и концертмейстер Анна Дроздова); Санкт-Петербургская ДШИ им. М.И. Глинки - трио «Контрасты» (педагог Светлана Меличева, концертмейстер Кулаева Ирина).

В номинации «современный вокал» победила Алина Ворончихина из Нарвской Хоровой школы.

Обладателями Гран-при VIII международного конкурса-фестиваля «Юный вокалист» стали: в номинации «современный вокал» - Алина Ворончихина из Нарвской Хоровой школы, в номинации «академический вокал» - Беатриче Хубер из Кренгольмской музыкальной школы.

По информации Нарвской Хоровой школы