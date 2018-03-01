Нарвская спортивная неделя

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Баскетбол

В спортивном зале школы «Энергия» 25 марта прошли очередные игры чемпионата Нарвы среди мужских команд. «Дельфины» победили команду спортивной школы «Энергия» с внушительным счетом 102:65. И в тот же день «Спортдом» обыграл команду «Умаката» с не менее убедительным результатом 83:53.

Баскетболистки Narva PSK в Mini классе (2006-2007 ггр.) уступили в упорных играх столичным KK Tallinn и Audentes и завершили чемпионат Эстонии на 7-м месте, обретя тем не менее серьезный опыт.

Лыжные гонки

Нарвские биатлонисты состязались с лыжниками на пятом этапе молодежной серии, который прошел 24 марта в Отепя и собрал около 500 спортсменов различных возрастных групп, от 11 до 23 лет. Тренер Евгений Вшивцев убежден: «Биатлонистам надо бегать с лыжниками». Даже несмотря на то, что в скорости двоеборцы уступают «чистым» лыжникам. Отметим «бронзовый» результат Виолетты Коноплевой, 4-е место Арсения Пустошного, 6-е Марка Ильина и 7-е Михаила Блохина. Тренируют биатлонистов также Владимир Вшивцев и Алена Ягудина.