+Галерея. 25 марта 3000 свечей на Ратушной площади не зажглись

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В воскресенье, 25 марта, в годовщину мартовской депортации 1949 года, в Нарвском колледже ТУ прошёл молодёжный семинар о политике памяти, в котором приняла участие писательница и историк Имби Паю.

Организаторы заготовили 3000 свечей, но удалось зажечь не более сотни-двух, и даже уже горящие огоньки то и дело гасли от холодного ветра. Сергей Башилов

Имби известна широкой публике тем, что более десяти лет назад она написала пронзительную книгу «Отвергнутые воспоминания» (Imbi Paju «Tõrju-tud mälestused», 2007). Книга сначала была издана на финском и эстонском языках, потом переведена и на русский.

В 1949 году 25 марта прошла массовая депортация нескольких тысяч жителей Эстонии. Цифры у разных исследователей разнятся, приведём данные, которые есть в книге «Отвергнутые воспоминания»: «Советская власть ведёт подготовку к коллективизации. Чтобы сломить сопротивление эстонских крестьян и их поддержку лесным братьям, в ночь на 25 марта в Россию под охраной КГБ депортируется около 21 000 человек».

Политика памяти неизменна?

В этот раз устроители дискуссии, среди которых было молодёжное объединение «Открытая Республика», решили специально обратиться к молодым людям и рассказать им о так называемой «политике памяти». Но правильно ли будет увязывать наши современные проблемы с тем уже далёким временем? Уже выросло не одно поколение, не раз менялась жизнь общества, многое прошла и пережила до настоящего момента и сама Эстония, почему опять нужно приковывать внимание к дате 25 марта?

Миф о том, что история не исследована, что жертвы боятся говорить о своём опыте, что правда изгоняется из публичного пространства, почему-то продолжает жить, во всяком случае, об этом снова говорила Имби. На взгляд вашего корреспондента, об этом более естественно было говорить во времена СССР или чуть позже, в самом начале 90-х, когда действительно ещё господствовало чисто советское представление об истории.

Кто мы - «синие» или «серые»?

Заявленная тема о том, как понимание прошлого может способствовать интеграции современного эстонского общества и не раскалывать его на «синих», «зелёных», «серых» или «красных», кажется, совсем не прозвучала или была сказана очень тихо и совершенно «вне политики». Имби Паю рассказала о своей любви к простым русским людям, но не затронула вопросов о путях решения проблем русских в Эстонии сегодня.

По окончании дискуссии на Ратушной площади предполагалось зажечь свечи в память о жертвах мартовской депортации. Красивая и масштабная акция, увы, не состоялась. Организаторы явно перестарались — тысяча свечей (как было в прошлом году) превратились в этом году в 3000, однако расставить и зажечь их все для небольшого числа пришедших, пусть даже половина из которых были молодые люди, оказалось явно непосильной задачей.

Сергей Башилов