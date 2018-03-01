Битва под Нарвой 2018

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В прошлую субботу в спортивном зале «Энергия» состоялись боксёрские поединки плюс один бой по версии К-1 (кикбоксинг). Все встречи на ринге приехавших из разных стран бойцов прошли в рамках ставшей уже традиционной для города «Битвы под Нарвой». Зрелищное шоу в очередной раз подарил нашему городу спортивный клуб All Stars вместе с организатором турнира и его ведущим Александром Караваевым

Александр Караваев, президент федерации профессионального бокса Эстонии

Не все заявленные ранее спортсмены прибыли, чтобы участвовать в состязаниях, также не для всех бойцов, уже готовых выйти на ринг, были найдены соперники. Так, предполагавшийся одним из главных боёв поединок казаха Айдоса Ербосынулы и спортсмена из Узбекистана Улугбека Хакбердыева не состоялся по причине того, что Улугбек не успевал оформить визу. А нарвитянину Даниилу Гайдуку организаторы так и не смогли найти равного по весу, возрасту и профессионализму соперника. По словам Александра Караваева, привезти спортсменов высокого уровня в Нарву не всегда просто, поэтому и случаются такие моменты, когда приходится буквально на ходу менять программу вечера. Вот и Каупо Арро из Таллинна, который должен был выйти против Станислава Сергеева, по условиям своего контракта не мог рисковать и получить травму за месяц до своего важного боя, намеченного на 21 апреля

Елена Градинарь перед выходом на ринг. Тренируется в Санкт-Петербурге под руководством тренера Игоря Шафера

Наша «Алёнушка» оказалась сильнее американской гостьи

Уже в ходе подготовки поединков организаторам стало ясно, что главный бой этой «Битвы под Нарвой» сделают две женщины — россиянка Елена Градинарь и канадка Оливия Герула. Пришедшие на шоу зрители болели большей частью за Елену, которую ласково называли «Алёнушкой» и «Алёнушкой-солнышком», кричали ей «Держись!». Устроители не прогадали — бой был проведён на подъёме: как внимания зала, так и великолепного бокса Градинарь и Герулы. Женщины выходили к схватке 10 раз (10 раундов по две минуты), и уже в первых раундах пролилась кровь — у Елены было разбито лицо, а Оливия получила рассечение, и ей понадобилась медицинская помощь. Россиянка вела первые раунды, но к середине боя немного сдала. Тем не менее, она была сильнее, что и признали судьи, отдавшие «Алёнушке» победу единогласным решением. Оливия Герула могла рассчитывать только на lucky punch (англ. «счастливый удар» - удар, который мог бы переломить ход поединка), но такой возможности Елена Градинарь ей не оставила.

Андрес Ойтсар, нарвский клуб "Конкиро"

Ойтсар не оставил шансов сопернику

Как уже было сказано, Даниил Гайдук, проведший, кстати, недавно бой в Раквере против финна, остался без соперника в Нарве. Поэтому схватка кикбоксеров в этот раз в программе была только одна, и она завершала шоу. Андрес Ойтсар из местного клуба «Конкиро» вышел против россиянина Арслана Адылгиреева и одержал убедительную победу техническим нокаутом в третьем раунде. Арслан ничего не мог противопоставить более мощному физически Андресу, уступал ему в скорости, но всё-таки смог провести один удар и не сдавался до самого третьего раунда, когда бой был остановлен судьями. Меньший вес Адылгиреева также сыграл не в пользу россиянина, и, часто оказываясь прижатым к канатам, он просто не мог сопротивляться более напористому и сметающему всё на своём пути Андресу.

Первый бой вечера был между сербом Милославом Савиком и кубинцем Райко Сантаной Мартинесом (бокс)

Viva La Cuba

Нельзя не сказать и о ещё трёх боксёрских поединках, которые открыли программу вечера. Упорный бой между чёрнокожим кубинцем Райко Сантаной Мартинесом и сербом Милославом Савиком был наполнен азартом обоих боксёров. Схватка (6 раундов по 3 минуты) завершилась победой кубинца, который по завершении поединка казался совсем не уставшим. Второй бой завершился победой эстонского боксера Игоря Гульпа над нарвитянином Станиславом Сергеевым. Бой Артура Акавова (Россия, Псков) и венесуэльца Джина Карлоса Прада не стал зрелищным просто потому, что завершился он слишком быстро — нокаутом, проведенным россиянином на первой минуте. Те, кто не смогли побывать на «Битве под Нарвой» или хотят посмотреть её вновь, могут воспользоваться интернетом — в этот раз велась видеосъёмка и запись выложена на YouTube.

Сергей БАШИЛОВ