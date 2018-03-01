Министерство готовит программу развития языков Эстонии

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Министерство образования и науки разрабатывает новую программу развития в области языков в Эстонии, в которой озвучены цели использования, развития и сохранения эстонского языка, а также задачи, касающиеся владения и обучения эстонскому языку, эстонскому как второму языку и иностранным языкам в Эстонии.

Проект программы развития был отправлен партнерам для выражения мнения. Все желающие могли ознакомиться с проектом и оставить свой отзыв на странице Министерства образования до конца января.

Министр образования и науки Майлис Репс сказала, что язык распространяется на все сферы жизни и касается всех. «Сохранить и подкрепить жизнеспособность эстонского языка могут только сами жители Эстонии и наши соплеменники, если мы будем использовать язык, обучать ему и передавать его своим детям», - сказала министр Репс.

Программа развития в области языков в Эстонии 2018-2027 “Язык создает ценность” преимущественно продолжит преследовать цели предыдущей программы развития, однако в фокусе внимания будет пользователь языка и его потребности.

Общая цель новой программы развития заключается в том, чтобы каждый житель Эстонии хотел, имел возможность и умел говорить по-эстонски, а также владел иностранными языками. Цели установлены в трех областях: статус и престиж эстонского языка, языковая инфраструктура и изучение языков.

Были поставлены следующие задачи: сильные позиции эстонского языка сохраняются во всех областях использования и среди людей всех возрастов; эстонский язык является основным языком делопроизводства, рабочим языком и языком общения в Эстонии; в языковом и культурном пространстве Эстонии свое место есть и у языков и культур национальных меньшинств; у всех желающих есть возможность качественно учить эстонский язык; растущее за границей молодое поколение сохраняет владение эстонским языком; эстонский язык гибко приспосабливается к быстрому развитию науки и технологий; люди изучают и владеют большим количеством разных иностранных языков.

Одной из основ программы развития является проведенное весной исследование состояния языкa, которое указывает на то, что, помимо защиты эстонского языка следует обращать больше внимания на расширение возможностей его использования и на то, как приспособить язык к постоянно меняющимся языковым требованиям общества.

По информации Министерства образования