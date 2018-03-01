В Голландии в честь 100 дня рождения Эстонской Республики открыта дубовая роща

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В окрестностях Амстердама была открыта дубовая роща ЭР100, которая является подарком проживающих в Голландии эстонцев на столетие Эстонской Республики. В рамках инициированной Государственной канцелярией программы «100 дубов для Эстонии» в начале мая во всех уездах Эстонии будут высажены дубовые парки.

Фото Маарья Ланк

«Мы хотели найти в Голландии такое место, которое напоминало бы Эстонию всем местным эстонцам», – сказала член правления Эстонского дома в Голландии Маргит Тера. «Теперь у нас есть для этого дубовая роща ЭР100, в которой мы и грядущие поколения сможем отмечать такие важные знаменательные даты Эстонии, какой является 100 день рождения Эстонской Республики», – добавила Тера.

Дубы были посажены в еще обустраиваемом парке Park 21, который находится приблизительно в 10 км от амстердамского аэропорта Schiphol. Дубовая роща ЭР100 является подарком Эстонского дома в Голландии и местных эстонцев на столетие Эстонской Республики.

«Это действительно трогательно, когда эстонские общины сажают в качестве подарка на 100 день рождения Эстонской Республики священные для нас деревья. Теперь осталось только дождаться мая, когда люди начнут высаживать парки в рамках акции «100 дубов для Эстонии» и в самой Эстонии», – сказала руководитель проекта-подарка Госканцелярии «100 дубов для Эстонии» Мари Валгепеа. «Хоть школьники и начали выращивать деревья из собранных ими желудей уже в 2013 году, любой человек может еще успеть к майской посадке приобрести себе саженец дуба», – добавила Валгепеа.

В честь 100 дня рождения Эстонской Республики все школы, частные лица, семьи, предприятия и организации как в Эстонии, так и за рубежом могут посадить свой дуб или дубовую рощу. Высадка дубов пройдет по всей Эстонии в течение первых двух недель мая, большинство дубовых рощ будет открыто 1 июня.

О высадке дубового парка или посадке дерева просим сообщить по адресу tammed@riigikantselei.ee<mailto:tammed@riigikantselei.ee>. Более подробная информация о дубовых парках: https://www.ev100.ee/ru/100-dubov-dlya-estonii.

В 2018 году отмечается 100-летний юбилей Эстонии, подробная информация о празднованиях приведена на странице www.ev100.ee/ru

Майя Бурлака

Консультант по общению с прессой ЭР100

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