В Нарве играет духовой оркестр

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В Нарвской Музыкальной школе появился духовой оркестр. Он работает под управлением педагога и военного дирижера Игоря Тена и уже дает концерты.

Принять в оркестр могут даже новичка, если, конечно, он и сам готов много заниматься.

Идея создания духового оркестра принадлежит директору Нарвской музыкальной школы - Татьяне Гончаровой. Игорь Павлович два года тому назад с радостью принял приглашение Татьяны Петровны работать в Нарве и старается теперь оправдать её надежды.

Дебют оркестра состоялся в зале Эстонской гимназии, где прошел концерт в честь 100-летия Эстонской Республики. В исполнении начинающих оркестрантов прозвучали три произведения: гимн Эстонии и две патриотические песни.

Старые нарвитяне помнят послевоенное время и танцевальную площадку в Темном саду, где играл духовой оркестр. Оркестр именно такого плана и намерен создать Игорь Тен, мечтающий о том, чтобы звучание духовой музыки благородно воздействовало на горожан, гуляющих по променаду или Тёмному саду. Впрочем, узнаем о первых шагах нового коллектива от его непосредственного создателя.

- Игорь Павлович, а откуда возьмутся инструменты? Разве в музыкальной школе есть валторнисты или тромбонисты, например?

- Денежные средства на покупку инструментов и пюпитров для оркестра помог выделить нарвский Отдел культуры. Это долгая история, проекты, как правило, тщательно продумываются, с точностью до мелочей просчитываются и проверяются. Самое сложное - это собрать ребят в оркестр и определить, какой инструмент кому подходит. По проекту инструмент покупался для каждого молодого музыканта. А ведь выбрать для ученика инструмент - это дело не сиюминутное. Бывает, что выбранный инструмент, труба, например, не подходит ребёнку по физическим параметрам. Тогда я предлагаю совсем неизвестный для него баритон или тубу.

- А родители в таком случае не разочаровываются?

- Да, это не сразу принимается: приходится убеждать родителей и ученика в неповторимости именно этого инструмента, говорить о его роли в духовом оркестре (ведь у каждого инструмента есть как аккомпанирующая, так и солирующая роль). Часто не очень популярные инструменты из-за дефицитности бывают наиболее востребованными в профессиональных оркестрах, а значит, и ребёнок, который учится на таком инструменте, может иметь успешное будущее оркестрового музыканта.

Справка Игорь Тен - выпускник военно-дирижёрского факультета Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского. Ранее учился в Хабаровском музыкальном училище, где получил специальность баритониста и педагога. Руководил оркестрами в разных уголках Советского Союза. 5 лет служил в Германии, позже был начальником оркестра Курганского высшего авиационного училища. Отслужив в Вооружённых Силах, был приглашён на должность дирижёра военного оркестра Санкт-Петербурга. Последним его маршем с оркестром было прохождение колонны по Невскому проспекту до Зимнего дворца в честь 300-летия Санкт-Петербурга. Получил педагогический опыт в Ивангородской Музыкальной школе.



- Из кого же состоит оркестр?

- В составе оркестра сейчас много бывших выпускников, некоторые заканчивали музыкальную школу по классу фортепиано, но за 4 месяца сумели освоить духовые инструменты: это Максим и Александр Волочинковы, Алиса Веэремяэ, Мария Воронкова, Лаура Ауэр. Наши выпускники по классу трубы Яков Стоюнин и Эдгар Леннук просто необходимы оркестру, так как роль у трубы - лидирующая. Несколько ребят - Алан Масалов, Эдгар Леннук, Леонид Лучка и Сергей Белов - совмещают игру в двух коллективах: в Narva Džäss Band, что занимается под руководством Бориса Паршина, и в нашем духовом оркестре. В оркестре играют также ученики класса ударных инструментов Виктора Дмитриева, класса флейты Ларисы Матвеевой, класса кларнета и саксофона Бориса Паршина. Подключаю и всех своих старшеклассников. Кстати, наша концертмейстер, замечательная пианистка Людмила Полынина, тоже решила освоить валторну. Кроме старших, уже опытных ребят, в оркестре заняты юные музыканты и такие, кто раньше вообще не занимался музыкой.

- Судя по всему, оркестр уже создан?

- Это не совсем так, потому что настоящий духовой оркестр предполагает равномерную укомплектованность голосов, наработанный концертный репертуар, хорошее ансамблевое звучание. Именно сегодня, в период создания оркестра, подобрались ребята, с которыми можно делать программу. Но, к сожалению, многие из них в этом году заканчивают своё обучение в гимназии и разъедутся кто куда. Нужна смена. Буду в оркестр постепенно вводить учеников младших классов. Но чтобы оркестр зазвучал по-настоящему, нужен опыт, ежедневные индивидуальные занятия каждого ученика.

- Скажите, а как попасть в духовой оркестр вашей школы?

- Существуют правила для поступления на специальность «медные духовые инструменты». Это связано с детской физиологией. Начинать обучение рекомендуется не раньше 8-9 лет. На оркестровое отделение мы можем по проекту брать молодёжь до 19 лет. Но мы приглашаем всех, кто уже умеет играть на духовых инструментах, также рады всем, кто к нам придёт учиться на специальность «духовые инструменты». Ждём ребят, которые уже имеют элементарные музыкальные навыки. Мы их возьмём на оркестровое отделение (кстати, плата там символическая: учитывается, что ребята уже прошли полный или начальный курс обучения в музыкальной школе).

- А если играть в оркестре захочет молодой человек, который никогда не учился музыке?

- Новичка обязательно прослушаем, определим, какой инструмент ему подходит. Попробуем поработать в течение какого-то срока. Если будут результаты, то добро пожаловать в духовой оркестр! Но трудиться придётся и самому тоже.

- Расскажите, какие инструменты входят в состав духового оркестра?

- Это, во-первых, деревянные духовые инструменты: флейты, гобои, кларнеты, фаготы саксофоны. Вторая группа - характерные инструменты: валторны, трубы и тромбоны. В-третьих, ударные инструменты: большой барабан, тарелки, малый барабан, ксилофон. И, наконец, основная группа, в которую входят саксгорны: корнеты, альты, тенора, баритоны, басы (тубы большие и малые).

- У оркестра уже составлен план ближайших выступлений?

- Мы планируем участие в фестивале духовых оркестров в Кохта-Ярве в апреле, в стенах Нарвской Музыкальной школы 26 апреля планируем провести концерт, где прозвучат как сольные, так и оркестровые произведения. Готовим ансамбли. Любители духовой музыки услышат классические произведения для брасс - квинтета. И, конечно, очень надеемся пройти с оркестром в колонне в День города 2 июня.