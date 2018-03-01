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ОбразованиеПрестижный петербургский вуз приглашает наших ребят учиться. Бесплатно!

Дата публикации: Вчера, 18:23 Просмотрено: 139

Северо-Западный институт управления - один из знаменитых вузов Санкт-Петербурга приглашает российских соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных граждан и лиц без гражданства, живущих на территории бывших советских республик, обучаться за счет бюджета РФ в рамках специальной квоты. Напомним, свою деятельность это учебное заведение начало сто лет назад, в 1918 году, как Петроградская высшая партийная школа, а с 2010 года оно стало филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (СЗИУ РАНХиГС)

Престижный петербургский вуз приглашает наших ребят учиться. Бесплатно!

Здание Института. Архив СЗИУ.

То есть молодежь из Эстонии, заинтересовавшаяся этим предложением, вполне может поступить в данное учебное заведение. С программами и факультетами можно познакомиться на официальном сайте института: sziu.ranepa.ru (обучение предлагается в очной форме, предоставляется проживание в общежитии СЗИУ).

Вступительное испытание для перечисленной выше категории абитуриентов этот вуз предлагает в форме собеседования. Помимо того нужно заполнить заявление-анкету (в формате программы «Word» без подписи кандидата и в формате программы «PDF» с фотографией и подписью кандидата), перейдя по интернет-ссылке www.fst-sziu.ru/anketa-kvota (при открытии в окне интернет-браузера необходимый файл загрузится автоматически), приложить оригинал документа об образовании соответствующего уровня на имя и фамилию поступающего с указанием изученных предметов и полученных по ним итоговым оценкам (NB! если кандидат на момент подачи пакета документов является учащимся общеобразовательной школы (гимназии), необходимо приложить справку, свидетельствующую об этом); документ, удостоверяющий личность поступающего, его гражданство; цветные фотографии - 6 штук на матовой бумаге; заверенное в установленном порядке медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат установленного образца об отсутствии ВИЧ- инфекции, а для поступающих на магистерские программы - еще и мотивационное письмо.

Престижный петербургский вуз приглашает наших ребят учиться. Бесплатно!

Cтуденты института на отдыхе. Архив СЗИУ.

Все документы, оформленные на иностранном языке, должны быть в обязательном порядке переведены на русский и заверены нотариусом, а медицинские документы оформлены не ранее апреля текущего года. Кандидаты должны предоставить полный пакет документов до 20 апреля в сектор СЗИУ РАНХиГС по работе с иностранными студентами управления международного сотрудничества по адресу: Россия, 199178, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний проезд, дом 57/43, СЗИУ РАНХиГС, в сектор по работе с иностранными студентами. За дополнительной информацией по оформлению и сбору документов кандидаты могут обратиться к заведующей сектором по работе с иностранными студентами Ольге Алексеевне Маркеловой - e-mail: markelova-oa@sziu.ranepa.ru, тел.: +7 812 335 94 94 (добавочный 12 71).

Проведение собеседований запланировано на 23-25 апреля.

- Для этого не обязательно приезжать в наш вуз, - обращает внимание Владимир Киселев, директор программы многопрофильного бакалавриата СЗИУ «Liberal Arts». - Собеседование желающие поступить к нам из числа проживающих за рубежами России могут пройти дистанционно - с помощью Интернета. А вот документы, если, конечно, есть такая возможность, можно привезти в институт лично.

Полагаю, жителям Северо-Востока Эстонии, с городами которого у Петербурга имеется хорошее транспортное сообщение, это обойдется в ту же денежную сумму, что и отправка почтой. Но если кандидат все-таки будет отправлять свой пакет документов по почте, обязательно нужно воспользоваться той почтовой службой, которая специализируется на доставке документации, причем в короткие сроки, иначе пакет будет идти долго и может не успеть к указанному сроку. Также соискателям, которые прочтут эту публикацию в вашем издании, советую вложить в пакет документов ноту, в которой бы говорилось, что они поступают в наш вуз по моей рекомендации - Владимира Николаевича Киселева, директора программы «Liberal Arts». И прошу сообщить мне об отправке к нам документов любым удобным способом - по электронной почте: kiselev-vn@sziu.ranepa.ru, номеру телефона: +7 921 962 85 48. Можно отправить мне сообщение через мою страничку в «Фэйсбуке»: www.facebook.com/vkiselev54.

- Кстати, студенты из Эстонии, да и вообще из Прибалтики в нашем вузе были всегда, на это не повлияли ни распад СССР, ни нынешние политические настроения в мире. Причем есть ребята не только из чисто русскоязычных, но и из смешанных языковых семей (однако кандидат должен уверенно владеть русским языком, потому как обучение у нас проходит только на нем и без возможности дополнительной языковой пра- ктики), - продолжает Владимир Николаевич разговор с нашей газетой. - Ребята из Эстонии выбирают совершенно разные факультеты.

Проблем с нашим дипломом при трудоустройстве у них не возникает, даже если они решают вернуться на родину или попробовать свои силы в какой-то другой европейской стране. Правда, знаю, что в Старой Европе иногда необходима переаттестация российского диплома, которую они успешно проходят. Так что для вашей молодежи наш вуз является довольно перспективным. И мы будем рады соискателям из Эстонии, ведь от нее до Петербурга - рукой подать.

Приезжайте к нам учиться!

 

Наталья Колобова
Престижный петербургский вуз приглашает наших ребят учиться. Бесплатно!

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