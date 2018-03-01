Престижный петербургский вуз приглашает наших ребят учиться. Бесплатно!

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Северо-Западный институт управления - один из знаменитых вузов Санкт-Петербурга приглашает российских соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных граждан и лиц без гражданства, живущих на территории бывших советских республик, обучаться за счет бюджета РФ в рамках специальной квоты. Напомним, свою деятельность это учебное заведение начало сто лет назад, в 1918 году, как Петроградская высшая партийная школа, а с 2010 года оно стало филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (СЗИУ РАНХиГС)

Здание Института. Архив СЗИУ.

То есть молодежь из Эстонии, заинтересовавшаяся этим предложением, вполне может поступить в данное учебное заведение. С программами и факультетами можно познакомиться на официальном сайте института: sziu.ranepa.ru (обучение предлагается в очной форме, предоставляется проживание в общежитии СЗИУ).

Вступительное испытание для перечисленной выше категории абитуриентов этот вуз предлагает в форме собеседования. Помимо того нужно заполнить заявление-анкету (в формате программы «Word» без подписи кандидата и в формате программы «PDF» с фотографией и подписью кандидата), перейдя по интернет-ссылке www.fst-sziu.ru/anketa-kvota (при открытии в окне интернет-браузера необходимый файл загрузится автоматически), приложить оригинал документа об образовании соответствующего уровня на имя и фамилию поступающего с указанием изученных предметов и полученных по ним итоговым оценкам (NB! если кандидат на момент подачи пакета документов является учащимся общеобразовательной школы (гимназии), необходимо приложить справку, свидетельствующую об этом); документ, удостоверяющий личность поступающего, его гражданство; цветные фотографии - 6 штук на матовой бумаге; заверенное в установленном порядке медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат установленного образца об отсутствии ВИЧ- инфекции, а для поступающих на магистерские программы - еще и мотивационное письмо.

Cтуденты института на отдыхе. Архив СЗИУ.

Все документы, оформленные на иностранном языке, должны быть в обязательном порядке переведены на русский и заверены нотариусом, а медицинские документы оформлены не ранее апреля текущего года. Кандидаты должны предоставить полный пакет документов до 20 апреля в сектор СЗИУ РАНХиГС по работе с иностранными студентами управления международного сотрудничества по адресу: Россия, 199178, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний проезд, дом 57/43, СЗИУ РАНХиГС, в сектор по работе с иностранными студентами. За дополнительной информацией по оформлению и сбору документов кандидаты могут обратиться к заведующей сектором по работе с иностранными студентами Ольге Алексеевне Маркеловой - e-mail: markelova-oa@sziu.ranepa.ru, тел.: +7 812 335 94 94 (добавочный 12 71).

Проведение собеседований запланировано на 23-25 апреля.

- Для этого не обязательно приезжать в наш вуз, - обращает внимание Владимир Киселев, директор программы многопрофильного бакалавриата СЗИУ «Liberal Arts». - Собеседование желающие поступить к нам из числа проживающих за рубежами России могут пройти дистанционно - с помощью Интернета. А вот документы, если, конечно, есть такая возможность, можно привезти в институт лично.

Полагаю, жителям Северо-Востока Эстонии, с городами которого у Петербурга имеется хорошее транспортное сообщение, это обойдется в ту же денежную сумму, что и отправка почтой. Но если кандидат все-таки будет отправлять свой пакет документов по почте, обязательно нужно воспользоваться той почтовой службой, которая специализируется на доставке документации, причем в короткие сроки, иначе пакет будет идти долго и может не успеть к указанному сроку. Также соискателям, которые прочтут эту публикацию в вашем издании, советую вложить в пакет документов ноту, в которой бы говорилось, что они поступают в наш вуз по моей рекомендации - Владимира Николаевича Киселева, директора программы «Liberal Arts». И прошу сообщить мне об отправке к нам документов любым удобным способом - по электронной почте: kiselev-vn@sziu.ranepa.ru, номеру телефона: +7 921 962 85 48. Можно отправить мне сообщение через мою страничку в «Фэйсбуке»: www.facebook.com/vkiselev54.

- Кстати, студенты из Эстонии, да и вообще из Прибалтики в нашем вузе были всегда, на это не повлияли ни распад СССР, ни нынешние политические настроения в мире. Причем есть ребята не только из чисто русскоязычных, но и из смешанных языковых семей (однако кандидат должен уверенно владеть русским языком, потому как обучение у нас проходит только на нем и без возможности дополнительной языковой пра- ктики), - продолжает Владимир Николаевич разговор с нашей газетой. - Ребята из Эстонии выбирают совершенно разные факультеты.

Проблем с нашим дипломом при трудоустройстве у них не возникает, даже если они решают вернуться на родину или попробовать свои силы в какой-то другой европейской стране. Правда, знаю, что в Старой Европе иногда необходима переаттестация российского диплома, которую они успешно проходят. Так что для вашей молодежи наш вуз является довольно перспективным. И мы будем рады соискателям из Эстонии, ведь от нее до Петербурга - рукой подать.

Приезжайте к нам учиться!

Наталья Колобова

