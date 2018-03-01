Пловцы всех возрастов боролись на равных

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На соревнованиях за Кубок Эстонии, которые прошли 17-18 марта в Тарту, воспитанники спортивной школы «Энергия» не вошли в число призеров, но были зачислены в молодежную сборную республики.

Даниил Аппель предъявляет очередную награду. Пока это еще не Кубок Эстонии, но спортсмен уже в составе молодежной сборной страны. Фото: СШ «Энергия

Это относительно молодое первенство состоялось в восьмой раз. Самые перспективные спортсмены «Энергии», как объяснил завуч школы Константин Вергун, выступают в юношеской возрастной категории, даже не в юниорской, не говоря уже о взрослой. Между тем, кубковое состязание, в отличие от чемпионата Эстонии, не предполагает разграничений по возрасту. «Все выступают в абсолютном классе, то есть среди мужчин и среди женщин». На практике вполне может получиться так, что на старт выйдут одновременно и 15-летние, и маститые пловцы. В нашем случае победителями стали в основном спортсмены 1997-1998 гг. р., то есть именно взрослые.

Целью же юных нарвитян являлась проверка сил на длинной воде (то есть, на дистанциях не менее 50 м) перед чемпионатом республики. Поэтому не стоит переживать, что уже хорошо известный нам лидер Демид Солодов здесь, на дистанции 200 м кролем, показал 12-е время, которое, однако, стало бы первым в его юношеской возрастной группе. Артем Каалик был 15-м на 100 м брассом. Анастасия Малкова преодолела 200 м баттерфляем на 11-м месте. А Даниил Аппель на той же дистанции и в том же стиле показал 7-е время, то есть стал лучшим в нарвской команде.

«Ребята, – подчеркнул Константин Вергун, – работали на перспективу». Результат налицо: впервые за два года двое наших юношей попали в состав молодежной сборной. Это Даниил Аппель и Демид Солодов. Они выступят – теперь уже в своей возрастной категории 2003-2004 гг. р. – на чемпионате Балтийских стран, который пройдет 23-24 марта в Каунасе.

Сергей Трохачев