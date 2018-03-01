Спектакль «Оомен» в Кренгольмской мануфактуре не состоится

Дата публикации: Сегодня, 10:00 Просмотрено: 44

Организаторы и создатели спектакля «Оомен» сообщают, что запланированная на 30 марта премьера и последующие 9 спектаклей не состоятся по техническим причинам. На данный момент Кренгольмская мануфактура не располагает необходимыми техническими возможностями.

«Если работа нейдет, то лучше не горячиться, а сделать перерыв, одуматься и попробовать снова; и даже нарочно себя замедлять, чтобы выдержать», - А. Гастев.

Команда спектакля «Оомен» проделала огромную работу для создания постановки, однако этого было недостаточно.

«Мы благодарим все фонды и всех спонсоров, всех, кто нам помогал в создании спектакля и надеемся, что «Оомен» все-таки состоится в ближайшем будущем».

Деньги за электронные билеты будут возвращены клиентам на их расчетные счета, с которых была совершена покупка в течении 7 рабочих дней. Обычные билеты можно вернуть во всех пунктах продажи Piletilevi (за искл. станций Circle K).

По информации организаторов