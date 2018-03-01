27 марта в Ивангороде состоится Открытый международный конкурс детских музыкальных школ России и Эстонии «Принаровье»

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27 марта Ивангородская детская школа искусств распахнет свои двери перед участниками Открытого международного конкурса детских музыкальных школ России и Эстонии «Принаровье». По многолетней традиции, он проводится в г. Ивангород Ленинградской области совместно Государственным Академическим Мариинским театром, Правительством Ленинградской области, Администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области и Администрацией МО «Город Ивангород».

Конкурс имеет большой общественный резонанс в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Эстонии, в том числе, в приграничных районах, является важным фактором выявления талантливых юных исполнителей как в России, так и в Эстонии. Мероприятие имеет особую значимость ещё и потому, что, несмотря на международный статус, оно инициировано и проводится российской стороной на российские средства.

В этом году конкурс «Принаровье» проходит при поддержке АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» (в рамках Соглашения о сотрудничестве с Правительством Ленинградской области) и ПАО «Ленэнерго».

«Для нас важно не только выполнить взятые на себя перед регионом обязательства, но поддержать юные таланты обеих стран – и России, и Эстонии. Искусство не знает границ, как и добрая дружба между соседями. Конкурс «Принаровье» позволяет это доказать не на словах, а на практике. Вместе с нашими деловыми партнерами из «Ленэнерго» мы позаботились, чтобы никто не остался без памятного приза об участии в международном конкурсе «Принаровье», – комментирует Исполнительный директор АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» Алексей БАГАРЯКОВ.

В этом году в Конкурсе примут участие 114 учащихся (47 ансамблей) из Санкт-Петербурга, Всеволожска, Гатчины, Ивангорода, Кингисеппа, Сланцев, Соснового Бора, Гатчинского и Ломоносовского районов Ленинградской области. Эстонию на Конкурсе будут представлять ансамбли 5 музыкальных школ и школ искусств из Нарвы, Нарвы-Йыэсуу, Ахтме и Кохтла-Ярве.

Таланты учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Петербурга, Ленобласти и Эстонии будут оценены жюри под председательством Дениса Лупачева – сына Заслуженного артиста России Вячеслава Ивановича Лупачёва, памяти которого посвящен конкурс «Принаровье». Юные музыканты будут состязаться в номинациях «скрипка», «виолончель», «духовые инструменты», «аккордеон» и «вокал». В состав жюри конкурса, по традиции, входят артисты Государственного Академического Мариинского театра.

Напомним, что конкурс детских музыкальных школ «Принаровье» проводится в 2 этапа. Подготовительным этапом является проведение мастер-класса по основным музыкальным инструментам, который состоялся в Ивангороде в ноябре 2017 года.

Дарья Дедова,

руководитель пресс-службы Стратегического партнерства «Северо-Запад»