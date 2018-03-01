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На Ратушной площади в Нарве вечером 25 марта будет зажжено 3000 свечей в память о жертвах мартовской депортации 1949 года. Акции будет предшествовать молодёжный семинар в Нарвском колледже ТУ, посвящённый политике памяти, организованный по инициативе объединения "Открытая Республика".

В прошлом году Ратушная площадь в Нарве также осветилась множеством поминальных свечей.

"Традиция зажжения тысяч свечей на площадях страны в память о жертвах сталинского террора появилась восемь лет назад по инициативе молодёжных В Нарве зажгут 3000 свечей в память о жертвах мартовской депортации

На Ратушной площади в Нарве вечером 25 марта будет зажжено 3000 свечей в память о жертвах мартовской депортации 1949 года. Акции будет предшествовать молодёжный семинар в Нарвском колледже ТУ, посвящённый политике памяти, организованный по инициативе объединения "Открытая Республика".

"Традиция зажжения тысяч свечей на площадях страны в память о жертвах сталинского террора появилась восемь лет назад по инициативе молодёжных организаций. В Нарве мы проводим эту акцию во второй раз, отдавая дань уважения организациям Memento и Союзу жертв политических репрессий, которые в Нарве проводят в этот день акции памяти ежегодно в течении уже долгого времени. Это является, с одной стороны, символом единения поколений и сохранения памяти, а с другой - служит историческому примирению, а также укреплению взаимопонимания и межнациональной дружбы", - заявил представитель молодёжного объединения "Открытая Республика" Станислав Титушко.

Помимо зажжения свечей в 16 часов в Нарвском колледже Тартуского Университета состоится молодёжный семинар на тему политики памяти, организованный при поддержке молодёжного агентства фонда Archimedes из средств программы Европейской Комиссии Erasmus+. Семинар будет посвящён изучению истории в школах, а также сотрудничеству молодёжи в деле сохранения памяти о событиях новейшей истории и активизации общественного диалога, направленного на взаимопонимание и примирение.

Семинар и акция памяти посвящены событиям марта 1949 года, когда из Эстонии в Сибирь было выслано свыше 20 000 человек. Всего из стран Балтии в ходе т.н. операции "Прибой" силами МГБ СССР было депортировано 95 000 человек. Решение об их высылке принимал совет министров СССР. Руководить операцией Сталин назначил своего заместителя Лаврентия Берию.

Операция началась утром 25 марта 1949 года. Активисты, привлечённые для участия в оперативных группах, не должны были ничего знать о ней до её начала - их вызывали, например, под предлогом собрания. Оперативным группам вменялось в обязанность установление оцепления вокруг домов высылаемых, чтобы никто не мог сбежать, после чего им следовало войти в дом и сообщить депортируемым о решении правительства сослать их на вечное поселение. На сборы довалось около двух часов. Когда все семьи были собраны, их под конвоем отправляли на железнодорожные перевалочные пункты, где погружали в подготовленные МВД эшелоны. Девять эшелонов из Эстонии отправилось в Новосибирскую область, шесть - в Красноярский край, два - в Омскую область и два - в Иркутскую область. Согласно докладу МВД СССР Сталину, из Эстонии было выслано 7488 семей (20713 человек).

Каждый год молодёжные организации по всей стране зажигают тысячи свечей в память о жертвах массовой депортации 1949 года, а также в знак примирения и стремления не допустить в будущем преступлений против человечности, подобных тем, которые совершали в XX-ом веке тоталитарные режимы Советского Союза и нацистской Германии.

Акции памяти проводятся одновременно в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве.

В подготовке мероприятия в Нарве принимают участие также Институт по правам человека и Эстонский Институт Памяти.

Станислав Титушко

Молодёжное объединение "Открытая Республика"