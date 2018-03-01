Американский виолончелист и композитор Ян Максин выступит в Эстонии с бесплатными концертами

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С 26 по 30 марта в Эстонии выступит всемирно известный американский виолончелист Ян Максин. На бесплатных концертах в пяти городах страны музыкант исполнит классику, произведения эстонских, русских и американских композиторов, а также известную и популярную музыку.

Яна Максина часто описывают как одного из самых разносторонних, талантливых и новаторских музыкантов в мире, и помимо игры на инструменте, он активно занимается композиторской и продюсерской деятельностью. Ян родился в Санкт-Петербурге и начал заниматься музыкой в возрасте шести лет, поступив в Средне-специальную музыкальную школу Консерватории имени Римского-Корсакова для одаренных детей. Свою учебу он продолжил в Нью-Йоркской Манхэттенской музыкальной школе, а затем он стал солистом-виолончелистом Новой мировой симфонии (New World Symphony) и с тех пор выступал с такими именитыми музыкантами как Мстислав Ростропович, Бернард Гринхаус, Стинг, Андреа Бочелли, П. Дидди и Снуп Догг.

Концертный тур Яна Максина в Эстонии поддерживается Отделом культуры и образования Госдепартамента США, Посольством Соединенных Штатов Америки в Эстонии и местными самоуправлениями.

Бесплатный концерт в Нарве пройдёт 26 марта в 18:00 в камерном зале концертного дома «Женева» в Нарве

Дополнительная информация на странице посольства в Фейсбуке: https://goo.gl/53FQkd.

Nelli Buinitskaja

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