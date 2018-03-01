Первая картина программы фильмов ЭР100 «Товарищ ребенок» появится на киноэкранах

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В пятницу, 23 марта, стартует программа фильмов, посвященная столетию Эстонской Республики. Первый фильм программы «Товарищ ребенок» вышел в кинопрокат по всей Эстонии. Всего в рамках программы фильмов ЭР100 выйдет в свет пять новых художественных фильмов, полнометражный анимационный фильм, два документальных фильма и телесериал.

«Выход кинокартины «Товарищ ребенок» является достойным стартом проекта века эстонского кинематографа», – сказал член руководящей группы ЭР100 Госканцелярии Тийт Пруули. «Благодаря трогательной истории фильма, мастерской работе актеров и видеокадрам, точно соответствующим времени событий фильма, каждый зритель сможет получить в подарок незабываемое впечатление», – добавил Пруули.

По словам руководителя Института кинематографии Эстонии Эдит Сепп, на создание первой картины программы фильмов ЭР100, которая является также первым полнометражным художественным фильмом режиссера Мооники Сийметс, потребовалось пять лет. «Все, кто принял участие в создании фильма, проделали огромную работу, и появление на экранах настолько важного во многих отношениях фильма стоило ожидания», – сказала Сепп.

Художественный фильм режиссера Мооники Сийметс основан на сюжете первых двух частей автобиографического романа известной писательницы Леэло Тунгал «Товарищ ребенок и взрослые люди» и «Бархат и опилки, или Товарищ ребенок и буквы». Параллельно с созданием фильма была написана и последняя часть трилогии.

В фильме задействованы такие актеры как Хелена Мария Рейснер, Тамбет Туйск, Эва Колдитс, Юхан Ульфсак, Лийна Вахтрик, Лембит Петерсон, Мария Кленская, Юлия Ауг, Мария Авдюшко и многие другие.

Начиная с 23 марта фильм можно будет увидеть во всех крупных кинотеатрах Эстонии.

Фильмы из программы ЭР100 появятся на киноэкранах с марта 2018 года по февраль 2019 года и будут показаны с субтитрами на русском языке. Анимационный фильм «Лотте и пропавшие драконы» будет дублирован на русский язык. Телесериал «Банк» покажет ETV осенью 2018 года, а серия документальных фильмов «Изобретая Эстонию» идет на канале ETV уже начиная с осени 2017 года.

Майя Бурлака

Консультант по общению с прессой ЭР100