Биатлонисты завершили сезон

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Молодые нарвские спортсмены из школы «Энергия» в последний раз за сезон 2017-2018 гг. опробовали силы на втором этапе чемпионата Эстонии, который проводился в Хаанья 17-18 марта. Сразу отметим – результаты могли быть лучше. Подвела в ряде случаев чрезмерная нервозность, считает тренер Евгений Вшивцев.

Алина Бочтарева стала победителем индивидуальной дистанции и гонки преследования второго этапа чемпионата Эстонии.

В рамках первого этапа медали здесь разыгрывались в спринте и масс-старте в декабре прошлого года (подробнее см.: «НГ» от 10.01.2018). Теперь же состязались на индивидуальной дистанции и в гонке преследования. Участвовали также спортсмены из Литвы, отметившей недавно свою 100-летнюю независимость, и, прямо скажем, некоторые медали у наших отобрали. Сравниваем итоги и некоторые показатели первого этапа.

Индивидуальная дистанция: день первый

Самые младшие мальчики, составившие группу М13 (здесь и далее цифра означает усредненный возраст) бежали 4 км с двумя огневыми рубежами из положения лежа. И победил здесь Михаил Блохин, очевидно улучшивший свой результат, по сравнению с первым декабрьским этапом, где он был 4-м в спринте и бронзовым призером в масс-старте. Напомним: 13-15-летние винтовку с собой не носят, она их ожидает под своим номером на месте. Еще одна особенность заключается в том, что в индивидуальной гонке за каждый промах начисляется штрафное время – 1 минута у старших и от 30 до 45 секунд у младших. То есть, пояснил Евгений Иванович, можно относительно медленно бежать, но хорошо стрелять и стать при этом чемпионом, что Михаилу и удалось. В остальных видах каждый промах наказывается штрафным кругом, который не является частью дистанции, но как бы к ней примыкает.

Юноши группы М15 соревновались на дистанции 6 км уже с тремя рубежами (все – в положении лежа). Алексей Ярушкин выиграл «серебро», тогда как в декабрьском спринте был бронзовым призером, а в масс-старте занял 4-е место. Чемпионом же стал парень из Литвы. Нарвитянин Марк Ильин стал четвертым, а Денис Матвеев, который занимается первый год, пришел к финишу пятым.

Для девушек группы N15 протяженность трассы составила 5 км опять же с тремя рубежами (все – лежа). Анастасия Федорцева оказалась из нарвитян лучшей, хотя в целом оказалась на 4-м месте. Зато ее соратницы по команде выстроились четко вслед: София Гладковская (5-е место) и Виолетта Коноплева (6-е), которая на первом этапе стала бронзовым призером в спринте и победительницей в масс-старте. Здесь 1-е и 2-е места завоевали биатлонистки из Таллинна, а 3-е – из Литвы.

Семнадцатилетние бежали уже с оружием 7,5 км и прошли 4 огневых рубежа (по 2 лежа и стоя). К сожалению, из-за болезни не участвовала Ксения Прибыловская, двукратная победительница первого этапа. София Балабанова, буквально только что выигравшая в России «Кубок Балтики» (см. «НГ» от 14.03.2018), завоевала здесь серебряную медаль, уступив сопернице из Таллинна. У юношей этой группы дистанция была 10 км с аналогичными рубежами. Неплохо выступил Руслан Рахманов, завоевавший серебряную медаль и проигравший победителю из Таллинна лишь 16 секунд. Григорий Фоминых, также воспитанник «Энергии», занял 4-е место.

Наконец, группа N21. Эти девушки-юниорки соревновались на дистанции 12,5 км с 5 рубежами, и первой финишировала Алина Бочтарева, которая практически восстановила силы после европейских стартов в декабре и на первом этапе чемпионата Эстонии была бронзовым призером в масс-старте.

Приятно отметить успех ветеранов (50 лет и больше): Виктор Шемарин стал серебряным, а Андрей Дударев бронзовым призерами. Тем самым эти спортсмены в точности повторили свои достижения в декабрьском спринте. Опередил же их литовский спортсмен, ставший чемпионом.

Гонка преследования: день второй

Обычно этот вид проводится после спринта, но правилами разрешен и иной порядок. Суть дела заключается в том, что биатлонисты стартуют в таком порядке, в каком они расположились в финишном протоколе предшествующей гонки. Например, спортсмен проиграл накануне победителю 5 секунд. Значит в гонке преследования он стартует вслед за тем же соперником через эти самые 5 секунд. Таким образом, чем больше отрыв, тем выше преимущество. Причем, если в спринте отрыв, как правило, незначительный – там штрафной круг можно пробежать за 20 секунд, – то в индивидуальной гонке, когда промах карается дополнительным временем, он оказывается весьма существенным.

Поскольку мы уже знакомы с нашими спортсменами, сообщим о результатах коротко.

Не справился с эмоциями Михаил Блохин, имевший запас в 44 секунды. Слишком быстро стрелял, почти как из автомата, допустил промахи и стал в итоге вторым.

Девушки в группе N15 перераспределили места в следующем порядке: Виолетта Коноплева (4-е), Анастасия Федорцева (5-е) и чуть отставшая София Гладковская (7-е). В той же группе у мальчиков Марк Ильин поднялся до «бронзы», а вот Алексей Ярушкин «ушел» со 2-го места на 4-е. Григорий Фоминых переместился с 4-го места на 5-е, а Руслан Рахманов со 2-го на 6-е. София Балабанова осталась в призерах, правда, с «бронзой». И еще раз победила Алина Бочтарева.

Ветераны поднялись на одну ступеньку: Виктор Шемарин победил, а Андрей Дударев стал вторым.

Итак, сезон завершен. Что касается успеха таллиннцев, он во многом объясняется их более широкими возможностями. За год столичный клуб может позволить себе потратить на подготовку одного спортсмена 12-15 тысяч евро. Кроме того, есть база в Нымме с отличной искусственной трассой, еще одна близ Хаанья, а также в Отепя. К тому же спортсмены могут тренироваться и за рубежом, например, в Болгарии, Финляндии, Австрии.

И все же главное, по мнению Евгения Вшивцева, это то, что желание заниматься дальше у юных нарвских биатлонистов отнюдь не пропало. Все мечтают хорошенько поработать в тире. Для самых юных приобретены четыре пневматические винтовки и, видимо, закажут еще. «Взрослое» оружие, то есть боевые винтовки, использовать на тренировках в Нарве нельзя до тех пор, пока не будет оборудовано стрельбище на трассе Äkkeküla: ничего не поделаешь – техника безопасности. В целом, считает тренер, все биатлонисты «Энергии» – спортсмены перспективные. Именно, все.

Сергей ТРОХАЧЕВ