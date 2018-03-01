Ура, каникулы!

ОбразованиеУра, каникулы!
Дата публикации: Сегодня, 10:21 Просмотрено: 60
Чем заняться школьникам на весенних каникулах.
Неделя кошек для школьников
21-23 марта. Нарвская центральная библиотека.
12.00. Читаем Киплинга, Чарушина, Осееву.
15.00. Мастер-классы по изготовлению триптиха «Секреты Черного моря») (21.03),
«TOWEL origami - искусство складывания полотенец» (с собой иметь 2 полотенца (большое и маленькое) (22.03),
Школа правильной тусовки, молодежный турнир по настольной игре МАФИЯ (23.03).
Весенние каникулы в казематах бастиона Виктория
Занятия для школьников 7-12 лет.
• Среда, 21 марта. «Кошка гуляет сама по себе». Найдем следы пребывания кошки в подземных ходах бастиона. Сделаем своими руками кошку из бастиона.
• Четверг, 22 марта. «Спешите делать добрые дела».»Всем миром»- идея весенней толоки. Кормим уток на променаде (если найдём). Мастерим лягушку.
• Пятница, 23 марта. «Детство Карла XII». Старинные детские игры и забавы, шведская народная сказка. Поделка из природного материала.
• Суббота, 24 марта. Забытая Нарва. Просмотр фильма. Рассказ о привидении в бастионах. Мастерим приведение
Начало занятий: 11:00, 13:00.
Стоимость занятия - 2 евро.
Предварительная регистрация обязательна по тел. 3565002 в часы работы бастиона или по э-мейлу: bastion@narva.ee.
Массовое катание на льду
ГДЕ? Нарва, Нарвский ледовый холл (26. Июля, 4).
КОГДА?
Вт-пт: 12.00-13.00;
Сб-вс: 12.00-13.00; 19.00-20.00.