Ура, каникулы!

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Чем заняться школьникам на весенних каникулах.

Неделя кошек для школьников

21-23 марта. Нарвская центральная библиотека.

12.00. Читаем Киплинга, Чарушина, Осееву.

15.00. Мастер-классы по изготовлению триптиха «Секреты Черного моря») (21.03),

«TOWEL origami - искусство складывания полотенец» (с собой иметь 2 полотенца (большое и маленькое) (22.03),

Школа правильной тусовки, молодежный турнир по настольной игре МАФИЯ (23.03).

Весенние каникулы в казематах бастиона Виктория

Занятия для школьников 7-12 лет.

• Среда, 21 марта. «Кошка гуляет сама по себе». Найдем следы пребывания кошки в подземных ходах бастиона. Сделаем своими руками кошку из бастиона.

• Четверг, 22 марта. «Спешите делать добрые дела».»Всем миром»- идея весенней толоки. Кормим уток на променаде (если найдём). Мастерим лягушку.

• Пятница, 23 марта. «Детство Карла XII». Старинные детские игры и забавы, шведская народная сказка. Поделка из природного материала.

• Суббота, 24 марта. Забытая Нарва. Просмотр фильма. Рассказ о привидении в бастионах. Мастерим приведение

Начало занятий: 11:00, 13:00.

Стоимость занятия - 2 евро.

Предварительная регистрация обязательна по тел. 3565002 в часы работы бастиона или по э-мейлу: bastion@narva.ee.

Массовое катание на льду

ГДЕ? Нарва, Нарвский ледовый холл (26. Июля, 4).

КОГДА?

Вт-пт: 12.00-13.00;

Сб-вс: 12.00-13.00; 19.00-20.00.