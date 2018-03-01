Нарвская спортивная неделя

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Баскетбол

В спортивном зале школы «Энергия» 18 марта прошли очередные игры второго круга чемпионата Нарвы среди мужских команд. «Дельфины» победили команду «Нарва» со счетом 91:85. И в тот же день команда спортивной школы «Энергия» существенно уступила команде «Умаката» 65:82. А «Дельфины» вновь победили, обыграв команду «Спортдом» со счетом 78:73.

Фигурное катание

Спортсмены из России, Финляндии, Швеции, Норвегии, Литвы и Эстонии 15-18 марта участвовали в международных соревнованиях Tallink Hotels Cup в Таллинне. Среди участниц, выступавших в разряде Basic Novice A, 2-е место заняла воспитанница спортшколы «Паэмурру» Екатерина Гончарова, которую тренирует Ольга Портянко и помогает хореограф Татьяна Нестеренко.

Бокс

Дмитрий Проткунас, воспитанник тренера Василия Панова, стал серебряным призером Х Открытого турнира среди юношей на призы чемпиона мира в супертяжелом весе Николая Валуева. Всего в турнире, который прошел в Санкт-Петербурге 14-17 марта, участвовали 134 боксера из России, Белоруссии, Украины, ДНР, ЛНР, Финляндии, Казахстана, Узбекистана, Латвии и Эстонии.

А на традиционном турнире памяти Ю. Кудряшова в Силламяэ 17 марта, где участвовало 55 сильнейших спортсменов из России, Латвии, Литвы, Белоруссии и Эстонии, пятеро подопечных того же Василия Панова стали победителями в разных возрастных и весовых категориях. Это Денис Чернокошкин, Артём Спатар, Иван Тоомпере, Антон Виноградов (все U17), а также Семен Каманин среди элиты.

Художественная гимнастика

Сборная Эстонии, в состав которой входила нарвитянка Василина Куксова, воспитанница тренера NPSK Надежды Захаренковой, трижды стала бронзовым призером в двух групповых упражнениях и многоборье на крупнейших соревнованиях международной серии GRAND PRIX 2018, которые состоялись 15-18 марта в Киеве и где участвовали сильнейшие гимнастки мира.

Легкая атлетика

Спортсмены «Паэмурру» удостоились медалей всех достоинств на чемпионате Эстонии по легкой атлетике в возрастных категориях U-14 (2005-2006 гг.р.) и U-16 (2003-2004 гг.р.), который прошел 17-18 марта и в котором участвовало 582 легкоатлета из 42 клубов. Причем полный комплект был завоеван в спортивной ходьбе. Здесь на дистанции 2000 м у мальчиков победил Влад Лаасма (U-14), а его сверстница среди девочек Авелина Лаасма стала третьей. На дистанции 3000 м выступали их старшие товарищи. Анастасия Ефимова стала серебряным, а Федор Федяев бронзовым призерами. И Глеб Соколов в той же возрастной группе принес еще одно «серебро» - в тройном прыжке. Тренеры спортсменов – Олег Кадыров, Наталья Конкина и Борис Иванов.