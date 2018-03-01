Ирене Кяосаар: «Эстонский язык не кусается!»

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Интерес к изучению государственного языка в Нарве, конечно же, есть. Это доказала прошедшая в субботу в Нарвском колледже ТУ первая в своем роде ярмарка эстонского языка «Ku-ку!».

Ирене Кяосаар: «На ярмарке мы постарались дать полный обзор услуг в области обучения эстонскому языку».

Каждый может найти себе подходящую форму обучения

Приветствовала собравшихся инициатор ярмарки, которая в эту субботу пройдет и в Таллинне, руководитель Фонда интеграции Эстонии Ирене Кяосаар. Как госпожа Кяосаар пояснила в эксклюзивном интервью «Нарвской Газете», идея ярмарки состояла в том, чтобы рассказать о разных возможностях изучения языка.

Ирене Кяосаар:

- Мы часто думаем, что единственная возможность — это сходить на одни курсы, потом, когда забудешь язык, пойти на другие курсы и так далее. Язык нуждается в практике. И есть много разных методов, поддерживающих владение языком. Это общение на нем, его самостоятельное изучение, посещение языковых кафе... Об этих методах и идет разговор на ярмарке. Интересующимся дана возможность поучаствовать в работе языковых кафе, также специалисты разъясняют, как можно самостоятельно учиться по интернету вместе с новым приложением Speakly (его можно использовать как в мобильном телефоне, так и в компьютере) и программой Keeleklikk. К слову, Speakly гарантирует, что если вы полчаса в день будете учить слова с помощью этого приложения, то примерно через 100 часов вам гарантирован хороший уровень общения. Иными словами, готовясь к этой ярмарке, мы хотели донести до людей мысль о том, что учить эстонский язык не так страшно, как об этом думают, что эстонский язык не кусается, что ему можно выучиться, важно только найти подходящую для себя форму обучения.

- Ирене, можно ли сказать, что колледж на один день взял на себя функцию Дома эстонского языка в Нарве?

- Можно и так сказать. У интеграционного фонда уже несколько лет есть офис в Нарве, но Дом эстонского языка будет открываться только в начале следующего года. А до тех пор мы находим друзей, у кого можно проводить такого рода мероприятия, где можно не только получить полезную информацию, но и просто хорошо провести день всей семьей.

- Эффективнее всего язык усваивается, когда человек занимается только им одним. Это, например, могут позволить себе потерявшие работу и вставшие на учет в Кассу по безработице люди, занимающиеся на курсах эстонского языка, организованных биржей труда. А может ли быть эффективным обучение после, так сказать, «станка»?

- Изучение языка всегда эффективно, когда в него вкладывается максимум времени. Но язык это такая вещь, когда каждая новая порция полученных знаний должна «утрястись». А учить грамматику 8 часов подряд нормальный человек просто устанет. К тому же каждый имеет ограниченный ресурс приема информации. Поэтому лучший метод обучения языку — использование его на практике. Любое дело удается лучше, когда к нему есть мотивация. У кого-то это работа, у кого-то — любовь (а это, поверьте, очень серьезный стимул!), кому-то важно выучить язык, чтобы учиться на нем дальше...

Грамматические игры на эстонском языке развеселили посетителей ярмарки.

Смог ребенок, смогу и я!

В числе участников ярмарки были фирмы, связанные с обучением эстонскому языку и изданием учебных материалов. Представители ЦУ Innove, представлявшего программу языкового погружения, консультировали родителей о том, в какую программу обучения лучше отдавать ребенка, в каких садиках и школах используется методика языкового погружения и чем отличаются друг от друга ее разные модули. Кай Вылли демонстрировала учебные материалы для детсада и начальной школы. А по словам Светланы Подцепаевой, завуча детсада Punamütsike из Кохтла-Ярве, анкетирование родителей воспитанников этого детсада показало, что родители не просто видят преимущество групп погружения, по сравнению с обычными, но и считают, что эта методика лучше способствует общему развитию детей, будит у них интерес к все новым языкам, а сами мамы и папы зачастую с удовольствием учатся эстонскому вместе со своими детьми.

Также специалисты этого ЦУ рассказывали о том, как проходит уровневый экзамен на знание эстонского языка, о том, какой должна быть подготовка к нему, а желающие могли пройти языковой тест.

Мартин Ляан из фирмы Expat Relocation Estonia OÜ рассказывал о программе адаптации для новых мигрантов, живущих в Эстонии менее 5 лет. По этой программе Министерства внутренних дел (в Нарве ее офис расположен по адресу ул. Кересе, 3) вновь прибывшие в Эстонию люди имеют возможность в Таллинне, Тарту и Нарве бесплатно учить язык до уровня А1, а также с помощью однодневных тематических модулей получать базовые знания об Эстонии. Так, мигранты из России и Украины на родном языке узнают, как получить страховку, как работает семейная медицина, какая в Эстонии существует поддержка предпринимательству, какие есть возможности определения ребенка в школу или детсад. Помимо этого людей знакомят с историей и культурой Эстонии.

И ребятне нашлось полезное занятие, которое провела заговорившая по-эстонски Пеппи Длинный чулок.

Работающие тоже в поле зрения

Под мероприятия ярмарки были отданы различные аудитории колледжа. В одной из них руководитель эстонско-украинской группы «Свята Ватра» Руслан Трочинский, сам в недалеком прошлом эмигрировавший из Украины в Эстонию, проводил встречу в языковом кафе. Руслану понадобилось совсем немного времени, чтобы овладеть эстонским языком. Это вселяло надежду и во многих участников занятия, часть из которых очевидно именно на этой встрече складывала свои первые простые фразы на эстонском языке.

В соседней аудитории учитель Кристи Тамм объясняла, как работает программа обучения эстонскому языку по интернету Keeleklikk. В третьем помещении педагог Маре Китсник проводила обучающие игры по эстонской грамматике. Правда, на урок это занятие было похоже менее всего: навряд ли где мне доводилось видеть такое веселое и азартное изучение языка!

Пользовалась спросом и информация Кассы по безработице, чьи сотрудницы консультировали по поводу возможностей изучения языка. Любопытно, что Касса в этом деле поддерживает не только безработных. Так, для работающих и получающих заработную плату брутто не выше чем 699 евро, с этого года предлагается бесплатное обучение на курсах эстонского языка. Если график курсов, предлагаемых Кассой, человеку не подходит, то он может сам выбирать себе фирму, предоставляющую удобное для занятий время. И если раньше на поиск курсов давалось всего полгода, то сейчас этот срок увеличен и составляет один год.

Наталья СОБОЛЕВА