Жителей Ленобласти за миллион научат трепать языком по-старому

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Из бюджета этого региона выделят более 1 миллиона рублей на разработку и изготовление пособий по изучению вепского, водского и ижорского языков.

Областной комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям (МСУ) 21 марта объявил открытый конкурс на оказание услуг по организации и проведению курсов языков коренных малочисленных народов для жителей Ленинградской области. Начальная цена контракта составляет 1,1 миллиона рублей. Деньги выделяются из бюджета региона.

На эти средства исполнитель должен подготовить учебно-методическое и интерактивное учебные пособия на вепсском, водском и ижорском языках с переводом на русский язык. К работе над учебниками планируется привлечь специалистов из Института народов Севера РГПУ имени Герцена и филологического факультета Петрозаводского госуниверситета, а также представителей объединений коренных малочисленных народов Леноласти.

Курсы вепсского, водского и ижорского языков пройдут 160 человек. Они завершатся к 23 ноября 2018 года. По окончании занятий участники получат сертификат.

Разработанные пособия по вепскому языку после завершения курсов поступят в общественную организацию вепсской национальной культуры "Вепсария", а интерактивные учебные пособия по водскому и ижорскому языкам передадут в организацию "Центр коренных народов Ленинградской области" для дальнейшего применения.

Источник: 47news.ru