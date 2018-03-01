Виртуальные мастер-классы в Нарвской музыкальной школе

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В понедельник, 19 марта, в Нарвской музыкальной школе прошли виртуальные мастер-классы. Посредством видеомоста занятия по специальности провели преподаватели Эстонской академии музыки и театра Аге Юурикас (фортепиано), Арво Лейбур (скрипка) и Тоомас Вавилов (кларнет).

По ту сторону экрана педагог Аге Юурикас старается добиться полифонии в исполнении музыкального произведения юной нарвской пианистки. Фото: Наталья СОБОЛЕВА

Таким необычным образом нарвитяне присоединились к виртуальному Дню открытых дверей Эстонской академии музыки и театра. Выбор Нарвы для мастер-классов был неслучайным. Как отметил проректор академии Хенри-Давид Варем, несколько ярких музыкантов из Нарвской музыкальной школы продолжили обучение в академии, где показали выдающиеся результаты.

Хенри-Давид Варем:

– Проводя виртуальные мастер-классы, мы хотим предложить нарвским учащимся возможность совершенствовать технику игры и получить представление о методах обучения, которые их ожидают в высшем учебном заведении.

По окончании мастер-классов по телемосту состоялась беседа господина Варема с директором Нарвской музыкальной школы Татьяной Гончаровой. Руководители музыкальных учреждений были едины в желании продолжить это начинание. Проректор надеется на сотрудничество с Нарвской музыкальной школой, поскольку она готовит новые кадры для Академии, и благодаря подобным мастер-классам юные музыканты уже в раннем возрасте получат опыт работы с ведущими музыкантами Эстонии. В отличие от педагогов старшего поколения ребята с удовольствием воспринимают такой современный вид контакта через камеру и микрофоны. Для них это естественный способ общения, при котором они не теряются, прекрасно воспринимают все замечания и пытаются сразу исправить свое исполнение.

Аналогичные виртуальные занятия Эстонская академия музыки и театра 5 февраля провела в Тартуской музыкальной школе имени Хейно Эллери, а 12 марта –в Ереванской государственной консерватории (Армения). А в октябре прошлого года прошел концерт, в ходе которого музыканты, собравшиеся в камерном зале Эстонской академии музыки и театра в Таллинне, и музыканты, находившиеся в Минске, совместно исполняли музыку в реальном времени.

Виртуальные мастер-классы были проведены с помощью уникальной в Эстонии технологии передачи звука и изображения без задержек LoLa (low latency). Уровень этой технологии настолько высок, что даже находящиеся в разных регионах музыканты (на расстоянии до 4000 км) могут играть вместе в режиме реального времени.