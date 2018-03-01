Бесплатное обучение эстонскому языку стало доступно «с доставкой на дом»

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Фонд интеграции на прошлой неделе презентовал разработанную в Эстонии инновационную учебную программу по иностранным языкам Speakly, предоставляющую возможность людям, для которых эстонский язык не является родным, бесплатно осваивать его с помощью этого приложения.

Отть Ояметс, исполнительный директор Speakly

Подарок по случаю 100-летия ЭР

Данная учебная программа по эстонскому языку, в общем-то, является платной. Но с 5 марта с помощью Speakly учить эстонский язык на базе русского, английского, немецкого и французского языков можно бесплатно. Это подарок Фонда интеграции всем желающим учить эстонский язык по случаю столетнего юбилея Эстонской Республики.

Внимание! Возможность бесплатно изучать эстонский язык с помощью названной программы будет действовать также и по окончании юбилейного года.

По словам министра культуры Индрека Саара, каждый знающий эстонский язык является для Эстонии важным и ценным носителем эстонского языка и культуры. Знание языка является хорошим трамплином для каждого, кто желает реализовать себя в Эстонии, быть активным в общественной жизни и способствовать налаживанию жизни в стране.

Индрек Саар:

- Изучение эстонского языка должно быть доступно каждому. Я очень доволен тем, что в обучении языку мы сделали цифровой шаг вперед, и с сегодняшнего дня каждый желающий может овладевать эстонским языком бесплатно с помощью инновационного программного приложения по изучению иностранных языков.

Когда нет смелости заговорить

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, фонд решил поддержать обучение эстонскому языку при помощи этой программы, поскольку одним из главных ее элементов является выполнение упражнений по овладению речью. «Зачастую использование языка в повседневной жизни затрудняется тем, что словарный запас усвоен, но смелости заговорить нет», – сказала Кяосаар.

Шаг за шагом

Speakly – учебная программа по иностранному языку, которую можно использовать как в компьютере, так и телефоне. Программа использует трех­этапную систему достижения хорошего уровня общения на иностранном языке. На первом этапе человек учит слова; на втором – учится писать и говорить; на третьем – выполняет упражнения, имитирующие различные бытовые ситуации.

В учебной программе используется мнемотехника, способствующая запоминанию новой информации. Программа автоматически определяет, в употреблении каких слов учащийся должен больше упражняться, и в какой момент их следует повторить.

Опыт пользователей показывает, что Speakly позволяет мотивированным учащимся быстро овладеть языком. Для этого пользователь должен учить с помощью программы не менее 15 слов в день, на что уходит в среднем 35 минут.

Отть Ояметс,

исполнительный директор Speakly