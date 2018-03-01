Нарвские школьники – вторые в мире по устному счету

Дата публикации: Сегодня, 13:00 Просмотрено: 89

Ученики 4 «А» класса Нарвской Пяхклимяэской гимназии вошли в тройку лучших (в своей возрастной группе) по результатам Всемирного Дня математики, в котором приняло участие четыре миллиона учеников из 17 тысяч школ, двухсот стран.

Нынешний успех учеников педагога начальных классов Пяхклимяэской гимназии Светланы Владимировны Ефимовой в WORLD MATHS DAY (международном он-лайн соревновании по электронному счету на время) отнюдь не случайность. В коллекции гимназии уже есть награды и за первое место в соревновании WORLD MATHS DAY, полученные в прошлые годы. Команда из десяти ребят 4 «А» класса показала блестящий результат, отстав от победителей, американцев, всего на 34 балла, но обогнав следующих за ними учеников из Нигерии на 102 балла.

Ребята признаются, что немного нервничали перед соревнованием, поскольку было неизвестно, кто станет их соперниками. В итоге, команде из Нарвы пришлось играть с Саудовской Аравией, Нигерией, Австралией, Россией, Турцией, Азербайджаном.

Для того чтобы показывать такие выдающиеся результаты, приходится тренировать свои навыки устного счета в Miksike практически каждый день, рассказывают дети, но утверждают, что им это не в тягость. Наоборот, есть интерес и азарт.

- Дети нашей гимназии стабильно показывают высокие результаты в устном счёте. У нас есть выдающиеся результаты и в соревнованиях на площадке Miksike. Соревнования во Всемирном Дне математики немного разнятся с эстонскими соревнованиями по устному счёту, так как для введения ответа приходится пользоваться не мышкой, а кнопками с цифрами, что требует определённого навыка. Поэтому за счёт мы не переживали, переживали за скорость, - рассказывает фанат своего дела, классный руководитель 4 «А» класса Светлана Ефимова.

Софья Боборенко