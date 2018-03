В НКТУ прошел День родного языка

Дата публикации: Сегодня, 12:42 Просмотрено: 97

День родного языка в Нарвском колледже ТУ отметили традиционным соревнованием по спонтанной речи, в котором приняло участие 25 смелых и одарённых гимназиста из школ Нарвы и Йыхви (Нарвский Языковой Лицей, Нарвская Кесклиннаская гимназия, Нарвская Солдинаская гимназия, Нарвская Эстонская гимназия, Нарвская Ваналиннаская государственная школа и Йыхвиская государственная гимназия).

Участники представили трёхминутные выступления (на эстонском или английском языке) на заданную на месте тему, время на подготовку отсутствовало. Темы соревнования так или иначе связаны с языком, культурой и актуальными темами, такими, как например 100-летие Эстонской республики. Оценивало выступление участников жюри, в состав которого вошли: Маритса Орт (директор Нарвской центральной библиотеки), Анна Маркова (руководитель культурных программ, НКТУ), Айме Яагус и Мерью Ломп (ассистенты эстонского языка, НКТУ), Жанна Разинкова и Ольга Орехова (ассистенты английского языка, НКТУ)

Член жюри Айме Яагус, которая первый раз принимала участие в данном соревновании, описывает свои впечатления следующий образом: «Это был прекрасный опыт. Прослушивая выступления ребят, во мне зародилось уважение к ним и радость от их смелости. Спонтанная речь на иностранном языке - это владение языков, знания, широкий кругозор, красота игры и большая концентрация. Запомнились хорошо продуманные и убедительно исполненные мысли о связи мнений и знаний, о значимости разных языков в мультикультурном обществе, об ответственности человечества в развитии новых технологий, о растущей скорости изменений и о росте самостоятельности решений подростков в этом изменяющимся мире. Было здорово слышать рассуждения Максима: "If you can`t tell the truth about your opinion – you are not a free person.“ - человек может быть свободным только тогда, когда может и умеет честно высказывать своё мнение. Для меня это высказывание описывает общую атмосферу мероприятия: важно формулировать свои знания и высказывать мнение, чтобы чувствовать себя самим собой, быть веселым и отвечать за свои поступки.”

Места в соревновании по спонтанной речи распределились следующим образом:

Речь на эстонском языке как неродном

· 1 место – Максим Васин (Нарвский Языковой Лицей)

· 2 место – Александра Раткович (Йыхвиская Гимназия)

· 3 место - Мария Воронкова (Нарвский Языковой Лицей)

· Речь на английском языке как неродном

· 1 место – Эва Леннук (Нарвская Эстонская гимназия)

· 2 место – Рудольф Маунунен (Нарвская Кесклиннаская гимназия)

· 3 место – Юлия Топоногова (Нарвская Кесклиннаская гимназия)

Специальный приз от жюри получил Олег Гарашин из Нарвского Языкового лицея.

Благодарим всех участников, членов жюри и публику за замечательный день родного языка и надеемся на встречу в следующем году.

Фотогалерея мероприятия ЗДЕСЬ.

Anna Markova

Kultuuriprogrammide juht, Tartu Ülikooli Narva Kolledž