С 8 по 10 марта прошёл открытый Чемпионат города Нарвы по шахматам среди школьников

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C 8 по 10 марта в Нарвском доме детского творчества проходил открытый Чемпионат города Нарвы по шахматам среди школьников. Чемпионом города Нарва в возрастной категории до 16 лет среди юношей стал Денис Андрияшкин, ученик Нарвской Пяхклимяэской гимназии, у него 6 очков из 7. Чемпионкой города Нарва в возрастной категории до 18 лет среди девушек стала Юлия Ларионова, 2000 год рождения, у неё 4,5 очков из 5. Победительницей в возрастной группе до 10 лет среди девочек стала Варвара Рогатень, ученица Нарвского Языкового лицея, выигравшая соперниц во всех 5 партиях. В возрастной группе до 10 лет среди мальчиков победил рейтинг фаворит Лев Сизов из города Кохтла-Ярве, у него 5,5 очков из 6. Александр Сержант, ученик Нарвской Солдинской гимназии, занял 2 место, у него 5 очков из 6.

На фото: Эвелина Протасова

В двух турнирах 8-летних малышей первенствовали гости. 1 место среди девочек до 8 лет заняла Надежда Притулина — 5 очков из 5, опередившая Алису Родину и Эвелину Протасову, шахматисток Нарвского Языкового лицея. 1 место среди мальчиков до 8 лет занял Ярослав Цыганов из Кохтла-Ярве. У Серафима Зайцева и Айвара Силланда 2-е и 3-е места соответсвено. Начинающая шахматистка Эвелина Протасова дала интервью для городской газеты «Нарва».

-Эля, привет! Какое место ты заняла в этом турнире?

-Я заняла 3-е место среди девочек до 8 лет.

-Я тебя поздравляю! Ты такая маленькая и уже играешь в шахматы. А сколько тебе лет?

-Мне 6 лет.

-Во сколько лет ты научилась играть в шахматы?

-Я уже и не помню (улыбается).

-Зная, как играет твой брат, я даже не удивляюсь! Ну, а всё-таки? Нашим читателям очень интересно, когда нужно начать играть в шахматы, чтобы в 6 лет уже давать своё первое интервью.

-Мама мне подсказывает, что я начала заниматься в 5 лет.

-Какая ты молодец! А кто научил тебя играть в шахматы?

-Меня научили папа и старший брат, Влад. Он тоже участвует в этом турнире.

-Это твой первый турнир?

-В Чемпионате города я участвую впервые, а вот в шоколадных турнирах уже играла не один раз.

-Тебе понравилось участвовать в таком ответственном соревновании?

-Очень понравилось, я только две партии проиграла, остальные – выиграла.

-Это твоя первая медаль?

-Первая.

-Ты довольна своим результатом?

-Очень довольна. Мама и папа так обрадовались, что даже пообещали купить мне хомяка. А брат считает, что 3 место – это плохо.

— Я, как и твои родители, за тебя очень рада, ты большая молодец! Готовишься к Чемпионату Эстонии до 8 лет?

-Да, я собираюсь участвовать.

-Желаю тебе удачи! Спасибо за беседу!

-Спасибо!

Беседовала Елена Полуэктова газета "Нарва"