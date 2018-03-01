Чемпионом города Нарва в категории до 16 лет стал Денис Андрияшкин

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Открытый Чемпионат города Нарвы по шахматам среди школьников в 3-х возрастных категориях: до 8, 10 и 16 лет среди юношей и до 8, 10 и 18 лет среди девушек прошёл с 8 по 10 марта. Как и в прошлые годы, в турнире принимали участие не только нарвские шахматисты, но и шахматисты из других городов Ида-Вирумаа. Всего было 62 участника. Кубки и медали первенства достались представителям трёх городов: Нарвы, Силламяэ и Кохтла-Ярве. Сладкие же призы получили все игроки без исключения.

На фото: Денис Андрияшкин набрал 6 очков из 7 возможных

Чемпионом города Нарва в возрастной категории до 16 лет среди юношей стал Денис Андрияшкин, ученик Нарвской Пяхклимяэской гимназии. Денис, воспитанник нарвского шахматного клуба «Малетяхт», один из перспективных нарвских шахматистов, дал интервью городской газете «Нарва».

-Денис, привет! Поздравляю тебя с отличным результатом! Ты не первый раз участвуешь в Чемпионате города, чем отличается этот турнир от турниров прошлых лет? Чем он тебе запомнится?

— Я участвую в чемпионатах города уже много лет, а впервые принял участие в 7 лет. Прошлые первенства были гораздо интересней, я был младше и играл со старшими ребятами, многие из которых сейчас уже перестали заниматься шахматами. В прошлом году я занял только 5 место, проиграв 2 партии и 1 сыграв вничью. Чемпионом города я стал впервые, поэтому запомню этот момент на всю жизнь!

— Как ты оцениваешь свою игру в этом турнире?

-В этом чемпионате мне нужно было не проиграть ни одной партии. И я с этой задачей справился. У меня 6 очков: 2 ничьи и 5 побед в 7 партиях. Я старался играть в полную силу, настраиваться на каждую игру.

-Расскажи, о том, как ты пришёл в шахматы? Во сколько лет ты научился играть в эту игру? Кто был твоим первым тренером?

— Мама привела меня в Дом детского творчества в 5 лет. Меня не хотели брать в шахматный кружок, потому что считается, что заниматься шахматами надо с 6-7 лет. Леонид Дмитриевич, мой тренер, разрешил мне заниматься, и через 2 года занятий я занял 2 место на Чемпионате Эстонии до 8 лет. И уже 5 лет подряд я становлюсь призером различных чемпионатов Эстонии. А научил меня играть в шахматы мой дедушка, Август. Мне тогда было всего 3 годика.

-Как относятся к твоим успехам учителя и одноклассники в школе? Легко ли отпускают на соревнования?

-В школе я никому не говорю о своих успехах. Учителя и ребята узнают обо мне из газет или из материалов на сайтах. На соревнования меня отпускают, но потом мне трудно втягиваться в учебу. На всех турнирах начало тура обычно в 15:00, но это не значит, что я отдыхаю. Это время я использую для подготовки к партии. Все кто занимаются шахматами, знают, что на это уходит много времени. Во время соревнований заниматься школьной программой не получается.

-Как ты сам можешь объяснить, от чего зависят больше твои достижения: от тренера, самостоятельной работы, возможности игры с более сильными противниками или от чего-то другого?

— Я думаю, мои успехи зависят в одинаковой степени и от меня самого, и от тренера. Задача тренера помочь мне с выбором дебюта и правильно настроить меня на игру, а моя задача — не ошибиться и знать наизусть первые 20 ходов. От этого зависит, какая у меня будет позиция, и с чем я выйду к эндшпилю (Денис смеётся: это для тех, кто разбирается!). А вообще, мне нравиться играть с более сильными соперниками. Всегда интересно, кто кого переиграет!

-Расскажи о своём тренере? Или их было несколько?

Мой тренер — Пелешев Леонид Дмитриевич. У него очень большой опыт и он всегда может мне подсказать хорошую идею для игры. Вместе с тренером мы ездили на чемпионаты Европы и Евросоюза, два года подряд участвовали на международных соревнованиях «Белая ладья» в г. Сочи, становились призерами турниров в городах Кулдига и Вильнюс.

—Сколько часов в день ты тренируешься?

-Два раза в неделю я хожу на индивидуальные занятия к тренеру. Сам стараюсь заниматься каждый день хотя бы 1 час. В мою индивидуальную подготовку входит: решение шахматных задач, чтение шахматных книг, просмотр партий мастеров, разбор и анализ моих партий, игра в шахматы на сайте www.chess24 или других шахматных сайтах.

-На сколько шагов вперед просчитываешь игру?

— Я люблю классические шахматы с контролем времени 1,5 часа. Рапиды и блицы мне тоже нравиться играть, но там легко можно ошибиться и проиграть партию. Мне нравится подумать и просчитать игру на 10 ходов вперед.

-Денис, видела не раз, как шахматисты во время своего хода смотрят в сторону, у тебя такое бывает? Они задумываются о посторонних вещах во время игры? Или они думают о партии?

-Я не знаю, о чем думают шахматисты во время партии, я стараюсь не отвлекаться. Даже, если я наблюдаю за игрой на других столах или смотрю в сторону, я считаю свои варианты.

-Как относятся к твоему увлечению родители?

— Практически на все турниры со мной ездит кто-то из родителей. Они помогают мне в подготовке к партиям, переживают за меня и поддерживают, если у меня что-то не получается. Чтобы я смог поехать на турнир, нужно сначала его выбрать, затем купить билеты и забронировать гостиницу. Это самое малое, что необходимо сделать. Всем этим занимаются мои родители.

-Тебе больше нравится участвовать в домашних турнирах? Или лучше играть где-нибудь на выезде?

-Я участвую как в домашних, так и в выездных соревнованиях. В Эстонии, в основном, на турниры приезжают одни и те же ребята, с которыми я уже играл много раз. Это не очень интересно. Люблю играть в г. Санкт- Петербурге, там много сильных шахматистов. А вообще-то, если я хорошо настроен, то мне безразлично, где и с кем играть. Я получаю удовольствие от любых турниров.

-Чем занимаешься кроме шахмат?

— Футболом и настольным хоккеем.

—Денис, очень хочется тебя спросить, шахматы – это спорт?

— Да. В шахматах, как в любом виде спорта нужна физическая подготовка. Иногда одна партия может длиться до 5 часов, и я должен не устать, доиграть ее до конца. В этом мне помогает футбол, который я люблю не меньше шахмат.

-С кем бы ты хотел оказаться за одной доской?

— С Михаилом Талем. Это мой кумир.

-Если заглянуть на 5 лет вперед, каким ты себя видишь и где?

— Хочу стать международным гроссмейстером. Не знаю, как сложиться моя жизнь дальше, но думаю, что шахматами буду заниматься.

-Если сейчас тебя вернуть в твой 5-6 летний возраст, в то время, когда ты только начинал заниматься шахматами, то чтобы ты изменил в своих тренировках, чтобы максимально быстро достичь, например, такого международного рейтинга ЭЛО, который у тебя имеется сегодня?

— Когда я только начинал заниматься шахматами у Леонида Дмитриевича, я посещал только групповые занятия. Заниматься самостоятельно я стал гораздо позже. Я думаю, что нужно было больше времени тренироваться самому.

-Как ты думаешь, если наш читатель, начнет заниматься шахматами, как изменится его жизнь?

-Я уверен, что Ваш читатель будет больше путешествовать и встречаться с новыми людьми, но нужно понимать, что шахматы — это большой труд и нужно «пахать», чтобы чего-то добиться.

-У тебя есть партия, которой ты, по настоящему, гордишься? Расскажи, на каком турнире ты ее играл и с кем?

-У меня много партий, которые мне нравятся, но особенно запомнились две. В 2017 году на шахматном турнире «Белая ладья» в городе Сочи, я занял 2 место в номинации – Лучшая партия турнира. Еще одна партия, которая мне запомнилась, была мной сыграна на турнире «Звезды Балтийского моря», тоже в 2017 году, с чемпионом города Санкт-Петербурга, Дмитрием Постаноговым, считаю эту партию — одной из лучших.

-Денис, спасибо за беседу! Желаю, чтобы твои мечты сбылись!

-Спасибо.

Беседовала: Елена Полуэктова