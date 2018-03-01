+Видео. В основе «Ориентира 2018» – идея непрерывного образования и карьерного роста

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Все высшие учебные заведения, многие среднеспециальные школы Эстонии, а также другие организации, в том числе из-за рубежа, участвовали в крупнейшем в Ида-Вирумаа мероприятии – инфоярмарке «Orientiir 2018», состоявшейся 9-10 марта в Нарвском спортхолле.

По обе стороны от этого анатомического символа специалисты Тартуской высшей школы здравоохранения наглядно демонстрировали на муляжах разнообразные технические приемы оказания экстренной медицинской помощи.

Эту ежегодную инфомессу Нарвский молодежный центр проводит, начиная с 1996 года. Нынче она объединила 34 участника, хотя и не стала рекордной по числу посетителей.

Кто участвовал

В первую очередь надо, конечно, назвать такие вузы как Тартуский и Таллиннский университеты, столичный же Технический университет, Сельскохозяйственная академия, Академия художеств, которая, кстати, приехала впервые, а также крупные профессионально-технические училища. Традиционно, заметила Лариса Оленина, самый большой бокс – у Ида-Вирумааского центра профессионального образования. В этот раз центр представил все три своих филиала – Нарвский, Силламяэский и Йыхвиский. А наибольшей популярностью всегда, во все годы – и нынешний не исключение – пользовался стенд Академии внутренней безопасности (Sisekaitseakadeemia).

Целевая направленность

Главное внимание на ярмарке уделялось планированию карьеры: предмет с таким названием присутствует в каждой школе, подчеркнула Лариса Оленина. В этом направлении много и продуктивно работает центр Rajaleidja в тесном содружестве с Кассой по безработице и Эстонским Союзом консультантов по карьере.

На ярмарку первый раз специально приглашались ученики, начиная с 7-го класса. Психологи считают, что если семиклассник не решил, кем быть, то в будущем, скорее всего, возникнут проблемы с профориентацией. Таким образом, семиклассники на прошедшей ярмарке впервые открыли для себя мир профессий, в том числе и профессий будущего, среди которых, уверена Лариса Оленина, особенно востребована работа медсестры по уходу: население республики, как известно, стареет. Что же касается IT-специалистов, то их уже сейчас более чем достаточно.

Самое интересное

Сотрудники Академии внутренней безопасности увлекательно продемонстрировали, как работает пограничная собака. На стенде был представлен таможенный конфискат – разнообразные и порой неожиданные предметы, среди которых имелась даже винтовка с прилагаемым оптическим прицелом и – а это уже прямой удар по экологии – шкура рыси. Кроме того, на небольшом столе были выложены предметы, которые заключенные умудрились изготовить в тюрьме. Помимо вполне невинных вещей имелись всяческие заточки, а также самый настоящий револьвер, напоминающий «кольт» 38-го калибра!

Хозяева стенда Тартуской высшей школы здравоохранения обучали желающих технике уколов на более чем правдоподобно изготовленных муляжах.

Сотрудники Ряпинаской садоводческой школы предлагали отведать свежевыжатый яблочный сок. А также поучаствовать в познавательной игре, где к фотографии того или иного плода требовалось подобрать изображения соответствующих ему листьев и цветков.

Специалисты Ида-Вирумааского центра профессионального образования обучали желающих работе с автомобильным мотором, управлению симпатичным роботом и многому другому. Посетители могли даже сделать прическу у мастеров-парикмахеров.

Идея для всеобщего обсуждения

На ярмарке каждый желающий мог получить анкету относительно включения Нарвы в соревнование (и непростое – с Тарту!) за звание культурной столицы Европы в 2024 году. Анкета, состоящая из пяти вопросов, призвана выставить данный проект на обсуждение буквально всех горожан. Не все пункты, на наш взгляд, сформулированы логично и лингвистически корректно, но один достоин того, чтобы его процитировать. «Я хочу внести в культурную столицу следующий вклад». Очень важен здесь предельно конкретный ответ, чтобы доброе начинание не застряло в рамках благостной говорильни.

Гости из-за границы

В этот раз было два широко известных участника – Германская служба академических обменов (DAAD) и Консультационный центр «Обучение в США» (EducationUSA Advising Center), который действует в Тарту с 1990 года. Приятно было услышать, что в прошлом году более 300 людей из Эстонии отправились учиться в Германию. Интересной оказалась анкета, предложенная специалистами американского центра. Среди простых вопросов был, в частности, и довольно замысловатый. А именно: какой язык является официальным языком США? Предлагались четыре варианта: испанский, английский, французский и... никакой. Правильным был последний ответ. Действительно, не существует документа, который провозглашал бы английский государственным языком страны. То же и в отношении Германии: нигде ничего не сказано про немецкий язык. Считается, что sapienti sat, понимающему достаточно.

Что нуждается в улучшении

Ярмарка в целом прошла успешно. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание организаторов, – слишком громкая музыка. Информационное мероприятие такого типа в первую очередь подразумевает живое общение, или, по научному, вербальную коммуникацию. И если мы люди пытливые, нам непременно надо «дойти до самой сути», а значит, задавать множество вопросов. Пусть звучит музыка, но лишь как фон, содействующий нашим беседам со специалистами.

Смотрите фоторепортаж с инфомессы «Orientiir 2018» ЗДЕСЬ.

Сергей ТРОХАЧЕВ





