Нарвская спортивная неделя

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Баскетбол

В спортивном зале школы «Энергия» 11 марта состоялись очередные календарные встречи чемпионата Нарвы среди мужских команд. Участвуют всего 6 команд, которые играют по круговой системе. «Дельфины» победили команду «Умаката» с перевесом всего в одно очко – 73:72. И в тот же день отпраздновали еще одну победу над «Энергией» уже с более внушительным счетом 88:65. Однако в рамках Народной лиги Ида-Вирумаа баскетболисты «Энергии» реабилитировались, победив команду «Вока» 70:68.

Бокс

Павел Каманин, воспитанник тренера Василия Панова (NPSK) и победитель февральского чемпионата Эстонии, стал 9 марта бронзовым призером международного турнира «GeeBee», который в 37-й раз прошел в Хельсинки и собрал сильнейших спортсменов России, Англии, Франции, Белоруссии, Украины, Голландии, Казахстана и других стран. В своей весовой категории до 69 кг Павел со счетом 1:4 уступил в полуфинале опытному британцу Харрису Акбару.

Более успешно выступили другие подопечные Василия Панова. На XX международном турнире памяти Александра Матросова, состоявшемся 9-11 марта в Псковской области и собравшем 160 спортсменов из 22 клубов, в группе до 19 лет Семен Каманин (до 63 кг) победил, выиграв все бои, а Марк Андреев (до 56 кг) занял 2-е место. И еще одно «серебро» завоевал юный Федор Каманин в группе до 13 лет.

Мотоспорт

В рамках второго этапа чемпионата Эстонии по мотокроссу 10 марта гонщики состязались на ледовой трассе озера Харку в Таллинне. Нарвитянин Алексей Виноградов в классе МХ стал серебряным призером, отстав от победителя Андре Парка на чуть менее 6 секунд. Лучшую свою скорость – 81,3 км/ч – Алексей показал на 7-м круге, и этот показатель лишь немного не дотянул до 81,5 км/ч – лучшей скорости соревнований в целом.

Хоккей

В матче за бронзовые медали команда PSK, которую тренируют Раис Давлеткильдеев и Владимир Ципровский, 11 марта уступила дома столичному Vipers со счетом 5:6 и, таким образом, осталась на 4-м месте чемпионата Эстонии сезона 2017/2018. Незначительный перевес объясняется хорошей игрой нарвских вратарей – Дмитрия Ровды, который отразил 25 шайб, и Александра Шустова, парировавшего 22 броска.

В рамках чемпионата Эстонии 6 марта команда PSK2 D-кл. (2004-2005 гг.р., тренер Игорь Осипенков) на родном льду всухую – 19:0 – разгромила Viru Sputnik из Кохтла-Ярве. Как будто подустав, 7 марта в Таллинне ребята проиграли местному Panter, но с минимальным счетом 3:4. А команда PSK1 в Кохтла-Ярве одолела Viru Sputnik опять же всухую – 16:0. Не подвела и команда Владимира Ципровского PSK F-кл. (2008 г.р.), которая 6 марта в Таллинне с внушительным счетом 12:1 обыграла Vipers White. И наконец, подопечные Александра Колпакова – PSK Е-кл. (2006-2007 гг.р.) - 9 марта выиграла дома у Pihkva Tornado 11:5.

Материал подготовил Сергей ТРОХАЧЕВ