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СпортНарвский "Транс" в гостях выиграл у "Калева" и стал лидером чемпионата Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 10:48 Просмотрено: 49

ERR сообщает, что в матче четвертого тура чемпионата Эстонии по футболу нарвский "Транс" на выезде обыграл таллиннский "Калев" (2:1) и как минимум до завтра возглавил турнирную таблицу.

Нарвский "Транс" в гостях выиграл у "Калева" и стал лидером чемпионата Эстонии

На фото: "Транс" празднует успех

На девятой минуте Дмитрий Барков вывел гостей вперед, но вскоре Альгер Джумадиль восстановил равновесие. На 83-й минуте бермудский легионер "Транса" Данте Леверок забил победный гол.

Благодаря победе "Транс" набрал 7 очков и вышел на первое место. "Калев" пока не набрал ни одного очка.

ERR

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