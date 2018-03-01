В среду в Эстонии отмечают День родного языка 

Дата публикации: Сегодня, 10:31 Просмотрено: 69

Как передаёт ERR, в эту среду, 14 марта, в Эстонии отмечается День родного языка. По этому случаю по всей стране вывешены государственные флаги. В этот день родился эстонский поэт Кристьян Яак Петерсон, один из первых эстонских писателей и основоположник эстонской романтической поэзии.

Уже 11 лет в день родного языка на Vikerraadio проводится общереспубликанский диктант. В 10:30 любой желающий может проверить свои знания эстонского, записав произнесенный диктором текст.

Помимо написания диктанта в Эстонии проводится и серия других мероприятий, посвященных родному языку.

Год назад Департамент статистики в преддверии Дня родного языка подготовил обзор: "Как много людей в Эстонии разговаривает на эстонском языке?" Родным эстонский язык назвали 883 707 человек или 68% от общего числа жителей страны.

Было выявлено и то, что около 4000 эстонцев считают себя этническими русскими.

ERR