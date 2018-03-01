Нарвский биатлон: надежда остается

Дата публикации: Вчера, 17:06 Просмотрено: 107

Основное событие зимы – чемпионат мира – проходил в Отепя в течение недели: с 26 февраля по 4 марта. Эти соревнования подробно демонстрировались по телевидению, и все любители биатлона могли отслеживать в деталях нюансы борьбы.

Иллюстративное фото.

Участвовали 379 спортсменов из 39 стран, заявлены были две возрастные группы – до 19 лет и до 21 года. Нарву в первой группе представляла Ксения Прибыловская, а во второй Алина Бочтарева. Как всегда, в этом виде спорта доминировали Россия, Норвегия, Швеция и Франция. Встречались и участники Олимпийских игр, например, в команде Словении. «Уровень был очень высокий», – считает тренер спортивной школы «Энергия» Евгений Вшивцев.

От нарвитянок ожидали более крупного успеха с учетом, прежде всего, «родных стен». На этот раз они не помогли. В индивидуальной гонке на 10 км Ксения пришла 55-й из 85 стартовавших. У Алины дистанция была 12,5 км, и здесь она допустила 9 промахов, финишировав 66-й.

Несколько лучше оказались результаты в эстафете из 3-х кругов по 6 км. Правда, Ксения, к сожалению, не справилась со стрельбой, использовав три запасных патрона. Если учесть, что на каждую перезарядку требуется 12-15 секунд, то понятно, какой получается проигрыш во времени. Да еще за каждый промах добавляется штрафной круг в 150 м! У Ксении их получилось два. В итоге наши заняли 17-е место среди 21-й команды. Алина бежала три круга по 7,5 км и также использовала запасные патроны, но по крайней мере обошлась без штрафных кругов. Общий результат – 14-е место из 20 команд.

Дальше был спринт с двумя огневыми рубежами – лежа и стоя. Ксения бежала 6 км, удачно прошла первый рубеж, но на следующем получила три штрафных круга и в итоге оказалась 63-й. А между тем, заметил Евгений Вшивцев, один удачный выстрел поднял бы ее на 15 мест вперед! Алина бежала 7,5 км и вновь, вследствие неудачной стрельбы, пришла 67-й.

Конечно, надо принять во внимание и тяжелые погодные условия – мороз, сильный боковой ветер, вследствие чего старты дважды переносились на один час, – и новую трассу, которая оказалась сложнее, нежели привычная и удобная трасса в Хаанья, где тренировались наши биатлонисты. В общем, был нелегкий разговор с девушками. Но, подчеркнул Евгений Иванович, главное, что желание у них не пропало. И не будем забывать про достойные результаты, которые 17-летняя Ксения показала в декабре прошлого года на двух этапах Кубка IBU (Международного союза биатлонистов).

Будущее у нарвского биатлона есть. И в этом нас убеждает итог очередного этапа Noortesari на призы Swedbank. Это был чрезвычайно интересный лыжный кросс, который прошел 4 марта в Тарту по трассе, изобилующей многочисленными препятствиями. Здесь юные биатлонисты «Энергии», выступавшие без винтовок, показали более многообещающие результаты. Например, Арсений Пустошный в группе М12 финишировал 6-м, а Михаил Блохин, который на год старше, стал серебряным призером. «Бронзу» в группе 14-летних отвоевал Алексей Ярушкин. В общем, биатлонисты доказали, что бегать на лыжах они умеют.

На Ореховой горке для нарвских спортсменов проложена отличная лыжня. Налажено производство искусственного снега. И осталось теперь оборудовать полноценную биатлонную трассу с надлежащими огневыми рубежами. Есть надежда, что она будет создана, проект, во всяком случае, в стадии разработки.

Сергей ТРОХАЧЕВ