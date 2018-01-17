Гребцы готовятся к большой воде

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Юные нарвские байдарочники и каноисты состязались в общефизической подготовке в Вильянди 3 марта и привезли две золотые медали, которые завоевали Михаил Лехмус и Елизавета Федорова (оба 2004 г.р.). Одновременно в Вяйке-Маарья (уезд Ляэне-Вирумаа) прошел последний этап первенства Эстонии по гребле в помещении: там медалей собрано больше.

Иллюстративное фото.

Обязательные соревнования по общефизической подготовке включают кросс и силовые упражнения со штангой и представляют собой крайне важный этап в межсезонье, когда уже не за горами выход на воду. О необходимости такого рода подготовки мы уже писали подробно (см. «Виру Проспект» от 17.01.2018). Воспитанники школы «Энергия», которыми руководит тренер Олег Горох, в общем показали неплохие результаты. Бронзовую награду завоевал сверстник Михаила Алексей Оленин. Неоднократный победитель минувшего года Федор Манюкевич в этот раз стал четвертым, а Алексей Румянцев в той же возрастной группе 2003 г.р. – пятым. Юлия Варшавская в группе 2002-2003 гг.р. в упорной борьбе добилась серебряной медали, а Ксения Корешкова, выступавшая в одном классе с Елизаветой, добавила в общекомандный зачет еще одну «бронзу».

В целом, считает Олег Горох, «зима прошла не зря», базовая физическая форма гребцов вполне удовлетворительна. И главное, сообщил директор СШ «Энергия» Иван Маштаков, уже получено разрешение от погранохраны для занятий на реке.

Не менее интенсивно готовились к сезону «гребцы-академики». Надо сказать, что они находятся в более выгодном положении, так как уже давно проводятся разнообразные соревнования, в том числе и чемпионаты мира по гребле в помещении на тренажерах Concept 2. Вот и сейчас, 3 марта в Вяйке-Маарья состоялся последний этап первенства республики, где участвовали спортсмены самых разных возрастов.

Нарвские гребцы выглядели достаточно уверенно. В классе «С» (2004 г.р.) на дистанции 1000 м Ульяна Сафонова повторила свой декабрьский успех на открытом первенстве уезда Пярнумаа, завоевав золотую медаль. В этой же возрастной группе у мальчиков Дааниэль Ани и Даниил Светланов, как ни парадоксально, пришли к финишу с абсолютно одинаковым временем и поделили таким образом «золото» – редкий случай! В Пярну, кстати, 1-е место было у Светланова, 2-е у Ани. А если припомнить еще более ранний чемпионат Эстонии в Вильянди в ноябре 2017 года, то получается, что все трое спортсменов, которые и там стали чемпионами, сохранили свои комплекты медалей высокого достоинства.

Хорошо известный, названный в числе лучших спортсменов Нарвы 2017 года Михаил Куштейн победил – с учетом двух вышеназванных стартов – в третий раз. Александра Кулицкая была дважды второй – в Вильянди и Пярну, – а здесь стала бронзовым призером, вторично пропустив вперед победительницу – 46-летнюю Эви Санковски.

Приведенные результаты, будучи, как видим, на редкость стабильными, отчетливо показывают, что нарвские гребцы вполне готовы к реальным гонкам на воде.

Сергей ТРОХАЧЕВ