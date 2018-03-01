Нарва в шоке! "Вайперс" выиграл битву за бронзовые медали

Дата публикации: Вчера, 15:18 Просмотрено: 102

Хоккеисты таллиннского "Вайперса" стали обладателями бронзовых медалей чемпионата Эстонии. В поединке за третье место подопечные Тойво Суурсоо одолели в гостях прошлогоднего чемпиона нарвскую ПСШ - 6:5 (3:1, 3:1, 0:3).

Foto: Priit Simson

Обе команды показали в Нарве веселый хоккей: 11 заброшенных шайб, два удаления до конца матча и обилие ошибок. Результат поединка за бронзовые медали, наверное, многих удивляет, поскольку накануне "Вайперс" проводил заключительный поединок полуфинальной серии против "Викинга".

Нарвитяне много ошибались

Играть два дня подряд - очень тяжелая нагрузка для хоккеистов-любителей, выступающих в чемпионате Эстонии. Однако столичный клуб удачно использовал в Нарве ошибки хозяев площадки.

Шумихин отразил 47 бросков

По ходу встречи ПСШ проигрывала с разницей в четыре шайбы, но в заключительном периоде нарвитяне едва не догнали соперника.

У "Вайперса" были хорошие шансы спокойно довести матч до победы. Несколько раз гости имели численное преимущество, но усталость, похоже, дала себя знать - таллиннцы стали допускать грубые ошибки, пропуская голы в большинстве. Причем ошибались не только молодые игроки, но и опытные хоккеисты.

Благодарить за победу хоккеисты "Вайперса" должны своего голкипера Романа Шумихина, отразившего 47 бросков. На последней минуте ПСШ заменила вратаря шестым полевым игроком, но перевести игру в овертайм хозяева площадки не сумели.

Нарвитяне два последних года выигрывали чемпионат Эстонии, а нынче завершили сезон за чертой призеров.

"Вайперс" набрал ход

"Вайперс" вернулся в чемпионат Эстонии после долгого перерыва и сразу же завоевал медали, хотя начало сезона сложилось для команды непросто. Напомним, что первые очки "Вайперс" заработал лишь в третьем круге - спустя два месяца после начала чемпионата.

По ходу сезона подопечные Суурсоо прибавляли и заслуженно поднялись на пьедестал почета. Правда, будет ли у проекта "Вайперс" продолжение - сказать трудно, поскольку хоккейная жизнь в Эстонии очень непредсказуема.