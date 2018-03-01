Цель министерства, чтобы ежегодно 20% взрослых повышали свою квалификацию

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Учиться, учиться и ещё раз учиться! Лозунг почти вековой давности становится актуальней с каждым годом.

Заместитель руководителя отдела образования взрослых (Минобразования) Кюлли Алль: больше 80 процентов взрослых учащихся остались довольны качеством преподавания и утверждают, что полученные знания помогают им в профессиональной деятельности, 7 процентов прошедших обучение сообщили, что получили в результате повышение зарплаты. Софья Боборенко

Государство в лице Министерства образования взяло на вооружение стратегию непрерывного обучения и курс на то, чтобы ежегодно число взрослых людей, повышающих уровень образования по своей профессии или получающих дополнительные знания в других областях, составляло бы не менее 20 процентов. Об этом рассказала заместитель руководителя отдела образования взрослых (Минобразования) Кюлли Алль в ходе семинара, организованного Коммуникационным Бюро правительства.

На сегодня цифры выглядят немного скромнее. Самые свежие (за 2016 год) данные говорят о том, что за последние 8 лет число взрослых учащихся в Эстонии выросло с 7 до 16%, что не дотягивает до запланированных показателей. За это же время Эстония перегнала страны ЕС, где процент взрослых учащихся остаётся примерно на одном и том же уровне на протяжении последних лет, а именно 9-11%.

«Взрослый учащийся» - это человек, для которого учёба не является основной деятельностью: подразумевается, что он учится параллельно с работой.

На данный момент в Ида- Вирумаа действует 83 учебных заведения, в которых могут проходить обучение и «взрослые учащиеся». Из них 13 учреждений предлагают обучение по подготовке к уровневым экзаменам по эстонскому языку, 16 учреждений обеспечивают подготовку водителей автотранспортных средств. Два учреждения предлагают профессиональное образование: Ида-Вирумааский центр профессионального образования и частная школа парикмахеров Maridel. Всего за 2016 год участие в курсах приняли 10945 человек, но окончили их не все: выдано всего 7450 свидетельств об окончании.

Пользуйся или теряй

Кюлли Алль утверждает, что последнее исследование Госконтроля показало, что больше 80 процентов взрослых учащихся остались довольны качеством преподавания, констатируя, что полученные знания помогают им в профессиональной деятельности, а 7 процентов прошедших обучение сообщили, что получили в результате повышение зарплаты.

- Если, например, курсы не привели к повышению зарплаты, а новые знания на рабочем месте пока применить не удается, не значит, что обучение прошло зря. Знания могут пригодиться чуть позже или на другом месте работы, - говорит она. Но надо помнить, что в отношении навыков действует принцип «пользуйся или теряй», то есть, полученные знания необходимо использовать на практике, иначе они быстро утрачиваются.

Выбирай с умом

Министерство образования и науки больше не выдает лицензий на проведение курсов дополнительного образования, однако Закон об обучении взрослых, принятый ещё в 2015 году, предлагает организатору курсов подать уведомление о хозяйственной деятельности, которое публикуется в Инфосистеме образования Эстонии (EHIS).

Такое уведомление не связано с правом преподавания и является для учреждений добровольным, но оно дает несколько важных преимуществ. Например, позволяет получить государственное финансирование для проведения бесплатных курсов, предоставляет возможность учащимся брать учебный отпуск (до 30 дней) или получить возврат подоходного налога. Министерство образования, в свою очередь, проверяет соответствие деятельности учреждения правовым актам и реагирует на жалобы.

Однако любой другой профессионал (например, в области дизайна или биткойн-валют) может совершенно законно предложить свои услуги в качестве преподавателя, не подавая уведомления в министерство. При этом человек, соглашающийся заплатить деньги за курсы, действует на свой страх и риск, так как министерство не проверяет качество оказываемых услуг таких организаторов обучения.

Хороший организатор курсов предоставляет ясную и прозрачную информацию своим потенциальным клиентам: что следует предпринять для того, чтобы зарегистрироваться на курсы, на что человек имеет право в случае, если ему придется прервать курсы, как происходит оплата и есть ли возможность оплатить участие по частям. Важна также информация о преподавателях.

На домашней странице также должны быть представлены учебные программы курсов, сведения о продолжительности курсов, их содержании, условиях начала и окончания учебы, Также ответственный организатор укажет, какие знания и умения учащийся приобретет к окончанию процесса обучения.

Свидетельство или справка?

Важно знать, что участники курсов имеют право получить свидетельство или справку о прохождении. Свидетельство выдают только тем участникам курсов, чье достижение учебных результатов было проверено или оценено. Справка выдается тем, кто просто участвовал в обучении, или же в случае, если достижение учебных результатов в рамках курса не являлось отдельной задачей. В рамках дополнительного обучения не выдают дипломов или аттестатов.

Софья Боборенко

В 2017 году в Эстонии было всего 13 282 взрослых учащихся.

Из них:

6% бросили учебу

30% не имеет профессионального образования

28% в возрасте старше 50 лет

37% составляют мужчины. В Ида-Вирумаа:

Всего в 2017 году было 2243 взрослых учащихся. Из них:

9% бросили учебу

19% не имеют профессионального образования

27% в возрасте старше 50 лет

50% составляют мужчины Наиболее популярные группы учебных программ в Ида-Вирумаа: преподавание (4026 человек)

иностранные языки и культура (926 человек)

использование компьютеров (585 человек)

дошкольное педагогическое образование (530 человек)

психология (234 человека)

сфера гостеприимства (223 человека)

подготовительные курсы для экзаменов по эстонскому языку (362 человека). Источник: Кюлли Алль,

доклад «О возможностях образования для взрослых в Ида-Вирумаа»











