И мотор ревет...

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На озере Выртсъярв близ Тарту 3 марта прошли международные «Ледовые гонки», в которых участвовали восемь нарвских мотогонщиков, завоевавших и «золото», и «серебро».

На трассе Даниил Баландин (15) и Алексей Меркулаев (141): в данном случае – соперники.

В командной гонке, где стартовали 80 спортсменов, надо было проехать 5 км в несколько кругов. Команда – от Нарвы их было две – состояла из двух человек, которые в произвольном порядке или, скажем так, по мере усталости меняли друг друга на одном и том же мотоцикле. Первыми стали Алексей Бычков и Даниил Баландин, вторыми – Алексей Виноградов и Алексей Меркулаев. В классе «соло» также 2-е место занял Дмитрий Виноградов.

В принципе, рассказал тренер спортивной школы «Энергия» Алексей Виноградов, можно было бы устроить аналогичную трассу под Нарвой, на бывшем карьере, но для этого нужна серьезная подготовка, в частности, обустройство съездов.

Сергей ТРОХАЧЕВ