Нарвские хоккеисты: шанс только на «бронзу»

Дата публикации: Сегодня, 11:07 Просмотрено: 61

Мужская команда PSK дважды неудачно сыграла с соперниками из Тарту – Kalev Välk на завершающем этапе чемпионата Эстонии.

Это были полуфинальные встречи. Первая, на выезде 3 марта, завершилась со счетом 3:7. Вторая, в домашнем Ледовом холле 4 марта – со счетом 3:6. Причем нельзя сказать, что нарвитяне уступали по всем статьям. Все-таки неплохо играли вратари. В первом матче Александр Шустов отразил 32 броска, а Дмитрий Ровда во второй встрече – 37. Нападающий Александр Титов признан лучшим игроком второго матча. В принципе, у нарвитян еще остается шанс на призовое 3-е место. Игра состоится 11 марта, а вот кто станет соперником подопечных Раиса Давлеткильдеева и Владимира Ципровского, определится только накануне, после того, как сыграют между собой столичные команды.

Напротив, порадовали юные хоккеисты. В рамках чемпионата Эстонии команда PSK1 D-кл. (2004-2005 гг.р.) 28 февраля в Таллинне вы­играла у местного Panter со счетом 6:1. Правда, другая команда, PSK2, уступила 1 марта на выезде тартускому Kajakas 5:9. Но уже на следующий день PSK1 на домашнем льду буквально разгромила Viru Sputnik из Кохтла-Ярве с сухим счетом 18:0. Отметим тренера обеих команд Игоря Осипенкова.

Не подвела и команда PSK F-кл. (2008-2009 гг.р.), которой руководит Владимир Ципровский. Ребята выиграли в Тарту у команды Kajakas также с внушительным счетом - 7:1.

Как будто подрастает и крепнет смена!

Сергей ТРОХАЧЕВ