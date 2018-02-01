Открывается персональная выставка Ивара Каасика «Бомбёжка Нарвы»

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В субботу, 10 марта в 16.00 в Художественной галерее Нарвского музея открывается персональная выставка Ивара Каасика.

На своей персональной выставке «Бомбёжка Нарвы» Ивар Каасик поднимает непростые вопросы взаимосвязи традиции и современности, естества природы и неуправляемости стихии. В своих работах художник пытается рассказать о надеждах и страхах человечества, связанные с будущим. На выставке представлены работы с 2014 по 2018 год.

«Представленные на выставке работы – это не классические батальные сцены о защите и разрушении Нарвы, они возникли из подсознания исторической памяти. В результате получился немного мрачный, меланхоличный колорит картин и гармоничная композиция. Мотивы сражений в произведениях Каасика напоминают сцены из повседневной жизни. Большая часть работ решена в абстрактном ключе, имитирующем кадры документального фильма со взрывом. Всё — иллюзорно и соотносится прежде всего с постправдой», - пишет художник о выставленных работах.

Ивар Каасик (родился в 1965 году в Курессааре) учился в 1983-32 в Эстонский академии художеств на кафедре архитектуры, и позже на кафедре художественной обработки металла, с 1999 года свободный художник. В выставках участвует с 1989 года, в 2001 стал членом Объединения художников Германии, в 2012 Объединения художников Эстонии. Каасик является членом Союза Живописцев Эстонии и членом Эстонского союза художников по металлу.

Выставка открыта до 15 апреля 2018 года.

По информации Нарвского музея.