Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

ВераПапа Франциск посетит Эстонию 25 сентября

Дата публикации: Вчера, 15:53 Просмотрено: 103

Глава римско-католической церкви, папа Франциск посетит Эстонию с однодневным визитом 25 сентября.

Папа Франциск посетит Эстонию 25 сентября

В рамках визита в Балтийские страны папа с 22 по 23 сентября посетит Вильнюс и Каунас в Литве, а 24 сентября Ригу и Аглону в Латвии, сообщил МИД. 25 сентября папа Франциск прибудет в Таллинн.

После визита в Эстонию папа вернется в Ватикан.

Визит папы приурочен к столетию независимости Эстонии, Латвии и Литвы.

10 сентября 1993 года папа Иоанн Павел II посетил Эстонию и за десятичасовой визит отслужил в Таллинне две мессы — в соборе Петра и Павла и на Ратушной площади. Он также принял участие в экуменическом молебне в церкви Нигулисте и встретился с премьер-министром Мартом Лааром и президентом Леннартом Мери.

BNS

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
три - ноль (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100