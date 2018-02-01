Папа Франциск посетит Эстонию 25 сентября

Дата публикации: Вчера, 15:53 Просмотрено: 103

Глава римско-католической церкви, папа Франциск посетит Эстонию с однодневным визитом 25 сентября.

В рамках визита в Балтийские страны папа с 22 по 23 сентября посетит Вильнюс и Каунас в Литве, а 24 сентября Ригу и Аглону в Латвии, сообщил МИД. 25 сентября папа Франциск прибудет в Таллинн.

После визита в Эстонию папа вернется в Ватикан.

Визит папы приурочен к столетию независимости Эстонии, Латвии и Литвы.

10 сентября 1993 года папа Иоанн Павел II посетил Эстонию и за десятичасовой визит отслужил в Таллинне две мессы — в соборе Петра и Павла и на Ратушной площади. Он также принял участие в экуменическом молебне в церкви Нигулисте и встретился с премьер-министром Мартом Лааром и президентом Леннартом Мери.

BNS