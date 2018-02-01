Избранные - на стенах Художественной галереи

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10 марта, в субботу, в 16.00 в Художественной галерее Нарвского музея открывается выставка живописи «Избранное» (последние художест- венные приобретения Нарвского музея).

Сергей Яценко. Портрет художника Александра Игонина. 2018 г.

Художественная галерея Нарвского музея славится своей богатой коллекцией живописи, начало которой положено более ста лет назад знаменитыми нарвскими меценатами супругами Лаврецовыми. Пришло время показать не менее достойные художественные приобретения музея за 2000-2017 годы.

Среди последних музейных приобретений - работы признанных мастеров XX века: Андрея Егорова (1930 г.), Ардо Сивади (1938 г.), Густава Рауда (1940 г.).

Художественная галерея благодарит художников, подаривших свои работы музею. Среди дарителей — известные эстонские художники: Хелле Вахерсалу, Алексей Шатунов, Виталий Кузнецов, Кузя Зверев, Юрий Хорев, Анатолий Романов, Эдуард Зеньчик, Шамиль Алиев, Геннадий Курленков, Владимир Бачу, Марью Бормейстер, Игорь Гордин, Мати Раутсо, Сергей Инкатов, Борис Уваров, Александр Дикушенко и другие. Свой вклад в пополнение художественной коллекции внесли и художники, живущие за границей: Сергей Яценко (Америка), Иоланта Абиле (Латвия), Александра Овчинникова и Роман Антонов (Россия), Филипп Арво Луик (Philiph A. Luik) (Швеция), Пер Уильям Петерсен (Дания), Максим Драницин (Литва) и другие.

Один из последних даров совсем недавно прибыл в Нарву из Сакраменто. Художник Сергей Яценко, родом из Эстонии, уже долгое время живет в Америке. Сергей с трепетом относится к памяти своего первого учителя живописи Александра Игонина, под чьим началом проходило творческое становление не только Сергея Яценко, но и целой плеяды эстонских мастеров живописи. Картина «Портрет художника Александра Игонина» получилась цельной по композиции и теплой по цвету. На картине - живой и открытый характер Игонина, его непосредственность и мудрость. Почему на картине ромашки? Игонин часто повторял: «Вы думаете живопись - это так просто? Казалось бы простые ромашки, но их так трудно написать!»

Еще один подарок - картина нарвского художника Вадима Ерохина «Рассвет» написана артистически зрелищно и эмоционально щедро. Масляная живопись молодого художника подкупают смелостью и точностью в создании фактуры изображаемых объектов, чувством ритма.

А у картины «Зима» московского художника Романа Антонова - совсем другая история. Она осталась в музее благодаря анекдотичному случаю задержания ее на железнодорожной таможне. Пассажиров с картиной не допустили к пересечению границы, и они были высажены из поезда.

«Картины Романа Антонова - не просто художественные «игры в примитив», их содержание сближено с доброй сказкой, у них есть особенное свойство. Эти картины будят в душе зрителя осознанное желание быть сопричастным: хочется взглянуть из окна во двор, чтобы увидеть, не качается ли на качелях внизу кто-то из друзей, или задрать голову к небу и лицом ловить снежинки...»,- рассказывает московский искусствовед Ирина Казаченко.

На экспозиции «Избранное» выставлены лучшие живописные работы сложившихся мастеров, выполненные в различных художественных направлениях и жанрах. Выставка порадует знатоков реалистического письма, а также любителей импрессионизма, живописной эскспрессии и даже наивизма. Несколько картин выполнены в абстрактном и символическом ключе.

Елена Ховарт,

искусствовед, руководитель программ Нарвского музея