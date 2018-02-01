+ Галерея. В основе "Ориентира 2018" – идея карьерного роста

Дата публикации: Вчера, 16:04 Просмотрено: 153

Более 30 учебных и не только заведений и организации участвовали на крупнейшем в Ида-Вирумаа мероприятии – инфоярмарке Orientiir 2018, которая открылась 9 марта в 11.00 Нарвском Спортивном центре.

Как и было запланировано, уже в течение первых двух часов состоялись интересные мастер-классы, проводились познавательные викторины. Особенно привлекательными выглядели стенды Эстонского университета естественных наук, Тартуского и Таллиннского университетов, Академии внутренней безопасности и, разумеется, Ида-Вирумаского центра профессионального образования. Хозяева стенда Тартуской высшей школы здравоохранения обучали желающих технике уколов на муляжах, изготовленных более чем правдоподобно. Специалисты Ряпинаской садоводческой школы предлагали отведать свежевыжатый яблочный сок. Было и множество других интересных моментов. И еще будет, так как ярмарка продолжится и в субботу, 10 марта, начало опять же в 11.00.

Сергей ТРОХАЧЕВ

NB! Видеорепортаж с этого мероприятия будет готов позднее.