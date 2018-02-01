Дзюдоисты получили награды и продолжили бои

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В номинации «Лучшие достижения в спорте» 2 марта были отмечены нарвские дзюдоисты Влада Степанова, Дарья Токманцева, Алена Сазонова, а также их тренеры: Иван и Николай Новицкие.

Дарья Токманцева, Влада Степанова, Николай Новицкий и Алена Сазонова отмеченыза лучшие достижения, и буквально на следующий день Влада выиграла серебряную медаль. Фото: СШ «Энергия»

Церемония награждения прошла в Силламяэском Центре культуры по итогам конкурса «Признание молодежи Северо-Восточного региона Ида-Вирумаа». И уже на следующий день борцы Нарвской спортивной школы «Энергия» выступили на международном турнире среди юниоров 1998-2003 гг.р. Estonia Open в спортивном центре A.Le Coq города Тарту. Не все сложилось удачно. Дарья Токманцева заняла 5-е место, но, правда, уступила в полуфинале чемпионке Винете Алксне. Аналогично пятым оказался Виктор Баринов. Немного выше поднялась Ангелина Сусси, заняв 4-е место.

Зато Влада Степанова, которую тренирует Иван Новицкий, сумела завоевать «серебро» в весовой категории до 57 кг.

Сергей ТРОХАЧЕВ

