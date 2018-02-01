Сегодня, 9 марта, почтут память жертв бомбежки Таллинна

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В пятницу 9 марта почтут память жертв бомбежки Таллинна советскими самолётами в марте 1944 года.

В 12 часов пройдет панихида в месте захоронения жертв на кладбище Сизелинна Общество охраны памятников старины Эстонии.

В 18-19 часов пройдет панихида в церкви Нигулисте. В 19.15 начнется траурный колокольный звон таллиннских церквей. На улице Харью зажгут поминальные свечи.



Крупнейшей бомбежкой после обстрела, почти полностью разрушившего Нарву 6 марта 1944, был обстрел Таллинна вечером 9 марта и в ночь на 10 марта. Бомбардировщики Красной армии, прилетавшие с 19.15 до часу ночи и с трех до шести ночи, сбросили на Таллинн в общей сложности около 1725 разрывных и 1300 зажигательных бомб.

Обстрелу подверглись преимущественно жилые районы. Тяжело пострадала одна из жемчужин Ганзейского периода — старый город в окрестностях улицы Харью. Сгорело здание театра Estonia, где перед самым началом обстрела началось представления. Также загорелись церковь Нигулисте, здание городского архива на улице Рюйтли и важня на Ратушной площади.

Всего в результате обстрела были уничтожены 1549 и пострадали 3350 зданий, составлявшие около 30 процентов жилых площадей того времени. В результате обстрела погибли 554 эстонских граждан, 50 германских военных и 121 военнопленный, около 20 000 человек в результате обстрела лишились жилья.

В 1989 году Общество охраны памятников старины Эстонии стало в память о жертвах бомбежки 9 марта 1944 года проводить панихиду в их основном месте захоронения на кладбище Сизелинна и мемориальную церемонию в церкви Нигулисте, а также зажигать свечи на газоне улицы Харью вблизи церкви Нигулисте.



BNS