Силламяэский "Калев" задолжал футболистам около 100 000 евро

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на фото: силламяэский "Калев" ещё несколько лет назад был грозной командой

Как сообщает ERR, заявление силламяэского футбольного клуба, в котором он просит объявить себя банкротом, Вируский уездный суд рассмотрел накануне.

"Суд вынесет решение по ходатайству 16 марта", - сообщила пресс-секретарь Вируского уездного суда Елена Муттонен.

"Я предполагаю, что суд признает клуб банкротом. Точная сумма его долгов будет определена в ходе банкротного производства, когда кредиторы представят свои заявления. На данный момент известно, что речь идет сумме примерно в 250 000 евро. Из них около 100 000 евро - это задолженность перед бывшими работниками, по большей части перед футболистами", - сказал временный банкротный управляющий, присяжный адвокат Хиллар Виллерс.

ERR